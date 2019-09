 »  Na budování internetu půjde další miliarda, provideři budou moci žádat o dotace

Jan Sedlák

Stát chystá díky evropským fondům uvolnit další velké peníze na pokrytí Česka vysokorychlostním internetem. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) chystá vypsání třetí výzvy, v rámci které budou moci internetoví provideři žádat o zhruba miliardu korun.

Tato výzva tak naváže na výzvu druhou, který byla vyhlášena letos v červenci. Ministerstvo průmyslu v ní obdrželo 40 žádostí na částku převyšující jednu miliardu. První výzva kvůli špatně nastaveným pravidlům nevzbudila zájem a žádost podali pouze tři poskytovatelé internetu, kteří žádali 50 milionů korun. Původně na internet mělo jít až 14 miliard, peníze ale byly přesunuty jinam. Situaci na Lupě dlouhodobě sledujeme.

MPO začne o třetí výzvě diskutovat 17. září na konferenci o vysokorychlostním internetu v Konferenčním centru City. „Podmínky výzvy se diskutují. Každopádně není ambicí zásadně měnit ty z druhé výzvy, protože byly úspěšné a sklidili jsme za ně pochvalu,“ uvádí pro Lupu náměstek ministerstva průmyslu Marian Piecha.

Společně s tím také začnou veřejné konzultace, které potrvají asi měsíc. V rámci nich se má debatovat o tom, co jsou to takzvaná bílá místa. Ta mají ukazovat, kde v Česku není vysokorychlostní internet a kde se zároveň provideři sami k pokrytí nechystají. Samotná výzva by měla být vyhlášena začátkem příštího roku.

Podle současné mapy MPO je v Česku zhruba sedm tisíc těchto bílých míst z celkových 22 tisíc. Ambicí státu je pomocí dotací pokrýt tři tisíce bílých lokalit. „Některá místa se budou zaplňovat přirozenou cestou, kdy s výstavbou začnou sami operátoři. My míříme na ten zbytek,“ popisuje ministr průmyslu Karel Havlíček. „Do roku 2023 bychom chtěli mít ‚všude‘ internet o rychlosti alespoň 30 Mb/s.“

Havlíček vysokorychlostní internet „v každé malé vísce“ označuje za „elementární předpoklad“ toho, aby Česko dle plánů jeho úřadu mohlo realizovat inovační strategii, do které zapadá třeba umělá inteligence, chytrý průmysl, věda, výzkum a podobně.

MPO chce zároveň tlačit na další resorty s řešením dalších problémů, které budování broadbandu brání. Typicky jde o věcná břemena, který se mají řešit během následujících měsíců. Za další urychlení MPO považuje bezúročné půjčky, které na stavbu internetu začala nabízet Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB).