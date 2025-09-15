Lupa.cz  »  Nedělní televizní večer ovládl seriál Metoda Markovič, u mladších bodovali Zrádci

Nedělní televizní večer ovládl seriál Metoda Markovič, u mladších bodovali Zrádci

Filip Rožánek
Dnes
Zrádci 2 Autor: TV Prima
Zrádci 2 – moderátor a „hradní pán“ Vojta Kotek

V neděli 14. září 2025 se hlavním televizním tahákem stal kriminální seriál TV Nova Metoda Markovič: Hojer. Podle dat měření sledovanosti ATO – Nielsen jej sledovalo celkem 949 tisíc diváků starších čtyř let, což z něj učinilo nejsledovanější pořad večera. V komerčně důležité cílové skupině diváků ve věku od 15 do 54 let dosáhl seriál podílu na sledovanosti 27,21 %.

Konkurenční TV Prima ve stejný čas nasadila druhou řadu reality show Zrádci. Ta v celkovém počtu diváků za Novou zaostala, když si ji pustilo 487 tisíc lidí starších 15 let. Výrazného úspěchu však dosáhla u mladšího publika. V cílové skupině 15 až 40 let Zrádci zaujali 33,93 % diváků u obrazovek, nejvíc z podzimních pořadů.

Stanice Prima rovněž poukázala na výrazný nárůst zájmu o pořad na své streamovací platformě Prima+, kde sledovanost oproti první řadě zaznamenala mnohonásobný nárůst. V první den to bylo meziročně o 1300 %. Show podle televize generuje také vysokou aktivitu na sociálních sítích, kde kampaň k druhé řadě nasbírala přes 50 milionů zobrazení.

Seriál Metoda Markovič: Hojer natočila TV Nova jako minisérii pro internetovou platformu Oneplay, kde měla úspěšnou premiéru loni. Aktuálně vzniká pokračování, tentokrát s podtitulem „Straka“, o spartakiádním vrahovi, který v 80. letech děsil Prahu.

Reality hra Zrádci měla předpremiéru 7. září na Prima+, v neděli 14. září byla poprvé v klasickém vysílání TV Prima. Internetoví uživatelé mohou nové epizody sledovat s týdenním náskokem. Kromě televize a internetu se Zrádci promítají také v neděli večer v síti kin Cinestar.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

