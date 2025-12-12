Nejvyšší soud se zastal České televize. Stanice nemusí mazat z webu reportáž o Pentě

Česká televize není povinna odstranit ze svého webu části reportáže pořadu Nedej se plus, které se kriticky dotýkaly podnikatelské historie investiční skupiny Penta.
Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který svým verdiktem z konce listopadu, zveřejněným v pátek dočasně na úřední desce, zvrátil předchozí rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Ten původně nařídil televizi vystříhat z reportáže pasáže spojující developerské aktivity Penty u Masarykova nádraží s kauzou Gorila či čínským kapitálem, protože je považoval za manipulativní.
Nejvyšší soud však nyní konstatoval, že zveřejnění pravdivých informací o osobě veřejného zájmu, byť podaných s dramatickým hudebním doprovodem, není neoprávněným zásahem do pověsti firmy. Mluvčí Penty ve vyjádření pro ČTK uvedl, že jde o osm let starou reportáž, kterou už skupina nebude komentovat.
Jádrem letitého právního sporu byla reportáž odvysílaná v listopadu 2017 pod názvem „Praha: město v defenzivě“. V internetovém archivu se místo ní momentálně zobrazuje hlášení, že Česká televize nemá práva k poskytování obsahu online.
Příspěvek se věnoval plánované výstavbě projektu Central Business District v centru hlavního města. Společnost Penta Investments Limited se žalobou domáhala omluvy a stažení reportáže, neboť se cítila poškozena tím, že autoři pořadu propojovali její developerský záměr s nesouvisejícími tématy.
Konkrétně šlo o výroky o tom, že Penta byla na Slovensku podezřelá z účasti na korupčním skandálu Gorila, že spoluzakladatel Marek Dospiva byl v České republice vyšetřován protikorupční policií, že Penta v roce 2016 prodala budovu Florentinum čínské společnosti, včetně uvedení informací o této společnosti, a že zakladatelé Penty získali počáteční kapitál dovozem textilních výrobků z Číny.
Vrchní soud v Praze dříve dal Pentě částečně za pravdu, když nařídil odstranění těchto pasáží s odůvodněním, že způsob jejich prezentace, podtržený dramatickou hudbou a řazením na začátek reportáže, vyvolává u diváka zkreslený a difamační dojem, který odpovídá spíše bulvární žurnalistice.
Nejvyšší soud však dospěl k závěru, že právní posouzení Vrchního soudu není správné. Zdůraznil, že klíčovým kritériem je pravdivost sdělovaných informací. Senát vedený předsedou Pavlem Tůmou v odůvodnění uvedl, že soudy obou stupňů potvrdily pravdivost informací o zakladatelích žalobkyně i osudu jejích dřívějších projektů.
Podle dovolacího soudu není pravdivá informace zásadně způsobilá zasáhnout do pověsti právnické osoby, ledaže by byla podána takovou formou, která realitu hrubě zkresluje. Samotná skutečnost, že televize uvedla pro Pentu nepříznivá fakta hned v úvodu a zvolila dramatický hudební podkres, podle soudu nestačí k závěru o neoprávněném zásahu, pokud tím nebyla fakta manipulována.
Významnou roli v rozhodování hrál veřejný zájem a postavení developerské skupiny. Soud konstatoval, že výstavba rozsáhlého projektu v památkově chráněném centru Prahy je věcí veřejného zájmu. Penta vstupem do tohoto prostoru a svou aktivní činností vědomě vstoupila na veřejnou scénu, a musí proto počítat s větším drobnohledem médií i veřejnosti.
Podle rozsudku požívají osoby veřejného zájmu nižší ochrany proti kritice než soukromé osoby, a veřejnost má právo znát i širší kontext jejich hospodářských aktivit, včetně informací, které mohou být pro dotčenou firmu nepříjemné.
„Ochrana pověsti právnické osoby nesměřuje k tomu, aby bylo možno o dotčené osobě uveřejňovat pouze takové informace, které tato osoba považuje za pro sebe pozitivní či pochvalné, resp. aby uveřejnění některé negativní (avšak nikoli nepravdivé) informace snad muselo být nezbytně doplňováno více či méně související chválou této osoby,“ připomněl Nejvyšší soud.
Právní zástupci Penty argumentovali, že zmíněné informace s projektem u Masarykova nádraží „ani vzdáleně nesouvisejí“ a mají za cíl investora pouze hanobit. Nejvyšší soud tento argument odmítl s tím, že se informace týkaly výhradně veřejné a hospodářské sféry Penty, a byly dohledatelné z veřejných zdrojů. Některé informace visely přímo na webu Penty.
Verdikt tak mění výrok Vrchního soudu a potvrzuje původní rozhodnutí Městského soudu v Praze, který požadavek na stažení reportáže zamítl. Žaloba byla tímto krokem ve výsledku zamítnuta v celém svém rozsahu. Společnost Penta je zároveň povinna uhradit České televizi náklady řízení ve výši 5100 korun. Proti tomuto rozsudku už není přípustný žádný opravný prostředek.