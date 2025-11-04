Lupa.cz  »  Nenápadný startup z Brna koupili za miliony dolarů Američané, zaujal důraz na soukromí v datech

Nenápadný startup z Brna koupili za miliony dolarů Američané, zaujal důraz na soukromí v datech

Iva Brejlová
Dnes
Usetiful Autor: Usetiful
Zakladatelé startupu Usetiful

Startup Usetiful začal jako večerní aktivita kamarádů z Brna, během šesti let vyrostl na nástroj, který používá DHL, Zalando, Konica Minolta či Audi. Dnes oznámil, že jej kupuje americká firma Fullstory. Přesnou výši transakce firmy nezveřejňují, zmiňují ale, že řádově jde o vyšší jednotky milionů dolarů (zhruba kolem 160 milionů korun).

Startup Usetiful pomáhá firmám vytvářet interaktivní průvodce, kontextovou nápovědou a funkční dotazníky pro své aplikace. Takže se v nich uživatelé snáz zorientují a učí se využívat jejich funkce. Což má snížit pravděpodobnost, že danou aplikaci nebudou využívat a opustí ji.

Přitom funguje v takzvaném zero-knowledge režimu, neukládá ani nevyhodnocuje data o koncových uživatelích a celkově splňuje nejpřísnější pravidla pro práci s daty. Startup uvádí, že díky tomu zaujal i firmy z regulovaných sektorů.

„Posláním Usetiful je pomoci uživatelům naplno využít hodnotu jejich digitálních nástrojů. Chyběly nám však data o tom, kdy a proč uživatel pomoc potřebuje,“ říká Ondrej Dobias, spoluzakladatel a CEO Usetiful. To má spojení firem vyřešit.

Usetiful založili v roce 2018 Ondrej Dobias a Jan Alexandr Janíček, prvně jmenovaný se zkušeností z AVG, Janíček mimo jiné z Avastu. Dvojice kamarádů pracovala na startupu ze začátku při zaměstnání, po večerech a o víkendech, později přibrali další dva spoluzakladatele, Michala Jurzykowského a Tomáše Maxmiliána Janíčka. První verzi produktu oficiálně spustili v roce 2019. Usetiful má přes 150 tisíc uživatelů a roční opakované příjmy (ARR) se podle zakladatelů pohybují kolem půl milionu dolarů. Vyrostl přitom takzvaně bootstrappovaně, tedy bez externích investic.

Fullstory poskytuje firmám jako Adobe, Duolingo nebo Pizza Hut možnost analyzovat chování uživatelů a jejich zákaznickou zkušenost. „Můžeme uživatele lépe vést, víc je bavit a úspěšněji je dovést k cíli,“ uvádí k propojení obou platforem Scott Voigt, CEO Fullstory.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

