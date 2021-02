Nissan popírá spekulace, elektromobil s Applem prý nechystá

Japonská automobilka Nissan popřela spekulace o tom, že by jednala s Applem o společném vývoji autonomního elektromobilu. Informovala o tom agentura Reuters.

O údajném jednání obou firem psaly Financial Times (FT) s tím, že se Apple před několika měsíci obrátil na automobilku s nabídkou účasti na projektu. Jednání ale byla podle FT krátká a skončila nezdarem.

„Nejednáme s Applem. Nicméně, Nissan je vždy otevřený k novým spolupracím a partnerstvím vedoucím k urychlení přeměny průmyslu,“ řekla Reuters mluvčí Nissanu. Zda nějaká jednání probíhala i v minulosti, to už nekomentovala. Podle FT se automobilce nelíbilo, že by vozy nosily značku Applu a Nissan by byl pouhým výrobcem.

Z podobného důvodu zkrachovala i jednání Applu s jihokorejskou automobilkou Hyundai, která podle FT odmítla být pouhým výrobcem Apple produktů. Americký technologický gigant plánuje svůj projekt „Titan“ spustit do roku 2024.