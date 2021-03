NIX.CZ v Praze a na Slovensku nasadil nové switche a expanduje do Vídně

Slovenský peeringový uzel NIX.SK, který se v roce 2019 spojil s českým NIX.CZ, se v posledních týdnech dočkal generačního upgradu hardwaru.

“Původní switche Nexus 7000 byly nahrazeny přepínači Nexus 9300 – díky využití technologie EVPN/VxLAN umožňují tyto modely větší škálovatelnost a lepší řízení provozu. V souvislosti se změnami ve slovenské síti došlo k nasazení nových páteřních switchů také v Praze. Tyto přepínače jsou nyní propojené technologií 400Gb,” uvádí NIX.CZ s tím, že další detaily je možné si přečíst na Root.cz.

NIX.CZ se také rozšiřuje do Vídně. Okruh Praha, Bratislava, Vídeň bude mít kapacitu dvakrát 100GE. “Jedna z našich linek z Prahy do Bratislavy vede fakticky přes Vídeň, takže ji tam chceme rozpojit a tím získáme z Vídně dvě samostatné linky – jednu do Prahy a jednu do Bratislavy,” vysvětluje sdružení.