 »  Nová ředitelka O2 TV Dana Tomášková přišla z konkurenčního T-Mobilu

Jan Brychta

Více než rok trvalo kdysi největšímu mobilnímu operátorovi, společnosti O2, najít náhradu za ředitele největší tuzemské IPTV a OTT platformy O2 TV Davida Duroně. Ten firmu patřící miliardáři Petru Kellnerovi opustil začátkem loňského roku a od té doby se věnuje vlastním aktivitám.

Novou ředitelkou O2 TV a sekce dalších digitálních služeb se na základě veřejně vyhlášeného výběrového řízení stala Dana Tomášková. Po Duroňově odchodu vedla IPTV sekci O2 z hlediska obsahu Anna Lenerová a po technické stránce ji měl na starosti Branislav Vallo. Podle zveřejněných hospodářských výsledků využívalo ke konci roku IPTV nebo OTT verzi O2 TV celkem 335 tisíc předplatitelů.

Tomášková dostala za úkol „zajistit zákazníkům co nejlepší zážitek s O2 TV a dalšími digitálními službami a zpřístupnit jim je z jakéhokoliv zařízení, odkudkoliv a kdykoliv“. Společně s mým týmem budeme zjednodušovat a zpříjemňovat zákazníkům čas strávený s produkty O2, slibuje Tomášková.



Autor: O2 Dana Tomášková

Novou ředitelku zajímají data i jóga

Tomášková chce nadále pokračovat ve sjednocování online a offline světa prostřednictvím aplikace Moje O2. Aktuálně se O2 TV zaměřuje hlavně na sportovní fanoušky a disponuje třeba právy na všechna utkání fotbalové Ligy mistrů až do roku 2021. Od loňského dubna pak program O2 Sport nabízí přímé přenosy jak z nejvyšší tuzemské fotbalové, tak i hokejové ligy. Exkluzivní práva na hokejovou extraligu by mělo O2 využívat až do roku 2023.

Před svým nástupem do O2 pracovala Tomášková jedenáct let ve společnosti T-Mobile, kde v posledních dvou a půl letech zastávala pozici ředitelky odpovědné za digitální služby a oblast tzv. Big data. Působila i v oblasti produktového a segmentového managementu a marketingové komunikace v dalších finančních a telekomunikačních firmách.