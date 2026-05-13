Novinářskou křepelku převzal Matěj Skalický za podcast Vinohradská 12

Filip Rožánek
Včera
Matěj Skalický Autor: Český rozhlas
Prestižní ocenění Novinářská křepelka za rok 2025 získal redaktor a moderátor Českého rozhlasu Matěj Skalický. Cenu, která vyzdvihuje perspektivní žurnalisty do třiatřiceti let, převzal 13. května během slavnostního vyhlášení Novinářských cen v Praze. Uznání si vysloužil za svou práci na zpravodajském podcastu Vinohradská 12, který od března 2022 vede a moderuje.

Sám laureát považuje ocenění primárně za výsledek kolektivního úsilí celé redakce. „Ceny si moc vážím a chtěl bych za ni ze srdce poděkovat. Vnímám to jako velké ocenění usilovné a vytrvalé práce celého týmu Vinohradské 12. Současně mám velkou radost, že tato cena míří právě do Českého rozhlasu, který mi otevřel cestu k novým formám audiožurnalistiky a je už 15 let mým druhým domovem,“ uvedl Matěj Skalický.

Podle ředitele zpravodajství Ondřeje Suchana odvádí Skalický dlouhodobě mimořádný kus práce v rolích reportéra, editora i moderátora. „Právě tento podcast se stal jedním z nejposlouchanějších audiopořadů v českém éteru a ukazuje, jak silná může být veřejnoprávní žurnalistika, když je srozumitelná a poctivě připravená. V době, kdy jsou média veřejné služby pod výrazným tlakem, je takové ocenění důležité nejen pro Matěje, ale pro celý Český rozhlas,“ řekl Suchan.

Matěj Skalický působí ve veřejnoprávním rozhlase od roku 2011, kdy začínal jako reportér domácích i zahraničních událostí a později se věnoval také vědecké žurnalistice. Přípravu zpravodajského podcastu Vinohradská 12, který každý všední den vysvětluje jedno aktuální téma v souvislostech, převzal po jeho zakladatelce Lence Kabrhelové. Audiožurnalistice a českému podcastovému trhu se věnuje rovněž akademicky ve své doktorské práci. 

Za posledních deset let putuje Novinářská křepelka do Českého rozhlasu už potřetí. V roce 2022 uspěl datový novinář Jan Cibulka a v roce 2017 novinářka Kristýna Guryčová. Samotná cena náleží novinářům za výrazný žurnalistický počin, dlouhodobou práci, průbojnost, důslednost nebo inovativní přístup k oboru. Ocenění aktuálně společně předávají Nadace Český literární fond a Nadace OSF. Na rozdíl od většiny kategorií Novinářské ceny nejde o veřejně vyhlašovanou soutěž, laureáty přímo vybírá Rada Novinářské ceny a odborná porota Nadace Český literární fond.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

