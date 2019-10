 »  NÚKIB vydal zprávu o stavu kyberbezpečnosti v ČR, hrozbou jsou cizí státy

Jan Sedlák

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2018, která funguje také jako výroční zpráva.

Jak jsme na Lupě informovali minulý týden, NÚKIB ve zprávě, kterou nyní projednala vláda, za největší kybernetické nebezpečí považuje státní aktéry a minimálně jeden z útoků na významnou instituci svádí na Čínu. Šéf úřadu Dušan Navrátil uvádí, že tito státní aktéři chtějí získat strategické informace skrze špionážní operace v kyberprostoru a následně je využít ve svůj prospěch.

„Počet útoků v kyberprostoru neustále stoupá. V roce 2018 řešil vládní CERT tým (GovCERT.CZ), který má v rámci NÚKIB na starosti bezpečnostní incidenty týkající se systémů chráněných podle zákona o kybernetické bezpečnosti, 164 nahlášených incidentů. Tyto incidenty se týkaly systémů kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů či systémů základní služby. Tedy systémů, které jsou různou měrou klíčové pro chod státu a bezpečnost jeho obyvatel,“ uvádí NÚKIB.

Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ pak řešil 1079 incidentů a zaznamenáno bylo 6815 trestných činů v oblasti kybernetické kriminality. Rostou také útoky na univerzity, u kterých hrozí například krádeže dosud nepublikovaných výsledků výzkumu a dalšího duševního vlastnictví. Vlně phishingových útoků bylo vystaveno deset univerzit.

Jeden takový útok zaznamenala Masarykova univerzita: „Útočníci po svých obětech požadovali aktivaci jejich účtů v aplikaci Office 365, které byly údajně z důvodů probíhajících phishingových útoků dočasně zrušeny. K aktivaci měli použít odkaz v e-mailu. Ten byl ale ve skutečnosti odkazem na podvržené stránky, které svým vzhledem kopírovaly reálné stránky pro přihlášení do systému Office 365. Pokud by oběť své přihlašovací údaje do podvržené stránky zadala, získali by je i útočníci, kterým by tím byl otevřen vstup do sítí univerzity. Podle dostupných informací ke kompromitaci nedošlo.“

NÚKIB si vedle výroční zprávy také stěžuje na podfinancovanost, kvůli které údajně není schopen plnit všechny své povinnosti. Úřad letos získal rozpočet na osm nových tabulkových míst místo požadovaných 48 a příští rok jich přibyde deset. To znamená, že bylo přidáno 71 milionů korun, přičemž 26 milionů je na investice a zbytek na oněch deset pozic.

NÚKIB se chce do roku 2024 dostat na 400 míst, nyní jich má 203. Pro tyto účely v Brně buduje nové sídlo za 350 milionů. Rozpočet instituce je 424 milionů korun.