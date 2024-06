O2 v rámci Datamánie opět přichází s limitkou, nově i na eSIM

Autor: Martin Drtina, Internet Info

Operátor O2 pro léto dočasně zlevnil tarify Datamanie. Do poloviny července tak bude možné dvojici výlučně datových tarifů s vyšší porcí dat získat za zajímavější ceny. O2 o tom informovalo na svém webu.

Měsíční Datamanie 100 GB lze místo za 449 korun pořídit o stokorunu levněji. Druhý tarif 1000 GB umožňuje tento datový objem vyčerpat v průběhu celého roku. Místo za 3499 Kč jej lze v akci získat se slevou za 2999 Kč/ročně.

SIM karty pořízené v této akci je nutné aktivovat nejpozději do 30. září. Využívat službu lze dvěma způsoby. Při objednávkách fyzické SIM na webu O2 pošle kartu zdarma přímo do poštovní schránky. Novinkou pak je objednávka eSIM, kterou operátor zašle do e-mailu, odkud ji lze přidat do telefonu.

Podobně jako v předchozích letech ani letos není možné tuto vyšší porci dat čerpat jinde než v tuzemsku.