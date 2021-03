Obr THQ Nordic v Brně založil studio a rozjel vývoj nové historické hry

Velká videoherní skupina THQ Nordic spadající pod Embracer Group oficiálně rozjela vývoj nového titulu v novém studiu Ashborne Games v Brně. To se začalo formovat v průběhu loňského roku a je do značné části postavené na bývalých zaměstnancích Bohemia Interactive.

Ashborne chystá historickou strategickou hru s RPG prvky, jejíž jméno prozatím nebylo zveřejněno. Rovněž je poskytována podpora pro vydání vrtulníkové hry Comanche v early accessu na Steamu a game preview na Microsoft Store. Studio chce vyvíjet na Unreal Enginu 4.

“Hlavním cílem Ashborne Games je využívat vlastních zkušeností i technologických výhod Unreal Engine 4 při tvorbě strategií s RPG prvky. Studio v současnosti zaměstnává 38 vývojářek a vývojářů a hledá další,” uvádí společnost.

Ve studiu pracují lidé se zkušenostmi z vývoje her Arma, Mafia, Vigor, UFO nebo Silent Hill: Downpour, jde tedy o kombinaci brněnských angažmá z Bohemky, Illusion Softworks/2K, Altar Games nebo zaniklých Vatra Games.

Ashborne zároveň představuje již třetí vývojářské studio, které ambiciózní kolos Embracer v našich krajích má. Skupina vlastní koupené Warhorse Studios a loni postavila firmu Nine Rocks Games v Bratislavě. Ta je, podobně jako Ashborne, postavená na základech tamního vývoje Bohemia Interactive, respektive Cauldronu.

Právě toto posilování silné skupiny je jedním z důvodů, proč se Bohemia Interactive rozhodla pro vstup minoritního investora v podobě čínského Tencentu.

“Náš obor prochází velkou konsolidací. Microsoft nakupuje a velké investiční skupiny nakupují, speciálně ty ze severských zemí. Tito hráči jsou velmi expanzivní. Chtěli jsme nějaké silné ukotvení. Viděli jsme dvě možnosti. Jednou z nich bylo pokusit se vytvořit silnou českou skupinu, která by na trhu byla schopná obstát. Další možnost bylo najít partnera. Nakonec jsme naznali, že takto silní nedokážeme být. Ambice vytvořit protipól třeba oněm severským firmám na naší straně rozhodně byla, ale usoudili jsme, že je to nad naše síly,” uvedl pro Lupu šéf Bohemky Marek Španěl.

“Embracer je ukázka kapitálové skupiny s obrovským zázemím a hodně expanduje. Já začínal ve startupovém prostředí, kdy jsem si každou korunu musel utrhnout od pusy. Dnes takové aktivity může platit silný investor, je to jiný svět. Uvidíme, co kluci s tímto kapitálem dosáhnou, je to na nich.”