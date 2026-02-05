Olympiáda bude na Radiožurnálu co půl hodiny, přímé přenosy zařadí digitální stanice

Český rozhlas může jako jediné rádio vysílat nadcházející zimní olympijské hry. Všechny klíčové sportovní disciplíny s českou účastí plánuje pokrýt prostřednictvím stanic Radiožurnál a Radiožurnál Sport.
Na místo konání vysílá dvacetičlenný tým reportérů, kteří budou zprostředkovávat dění z hokejových hal, biatlonových areálů i lyžařských sjezdovek. Pokryjí klíčové sporty od ledního hokeje přes biatlon, alpské lyžování, běžecké lyžování a skoky na lyžích až po snowboarding, curling nebo rychlobruslení.
Vysílání bude rozděleno mezi dvě stanice podle typu obsahu. Zatímco Radiožurnál vsadí na pravidelné zpravodajské souhrny v půlhodinových intervalech doplněné o aktuální vstupy, stanice Radiožurnál Sport se zaměří na kontinuální proud přímých přenosů a podrobných reportáží ze všech sportovišť, kde se představí čeští reprezentanti.
Podle ředitele zpravodajství ČRo Ondřeje Suchana je cílem zajistit, aby posluchači nepřišli o žádný podstatný okamžik důležitý pro národní tým.
Logistické zajištění letošních her komplikuje fakt, že jsou jednotlivé disciplíny rozprostřeny na mnoha vzdálených místech. „Sledovat olympiádu v souvislostech je redakčně i logisticky velmi náročné. Jako veřejnoprávní médium ale považujeme za důležité nabídnout posluchačům ucelený a srozumitelný přehled dění, který nezůstává jen u výsledků. Chceme být zdrojem informací i kontextu. Od sportovních výkonů přes zákulisí až po širší souvislosti, které olympiáda přináší,“ uvedl šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
Kromě reportérů přímo v dějišti her se ve vysílání ozvou také moderátoři a jejich hosté z Olympijského festivalu v Českých Budějovicích, kam přijede přenosový vůz R-stream.
Aktuální sportovní zpravodajství doplňuje časosběrná dokumentární série s názvem Olympijský rok. Projekt, na kterém se podílelo šest sportovních redaktorů, mapuje dlouhodobou přípravu vybraných reprezentantů a zachycuje nejen jejich tréninkovou rutinu, ale i psychickou zátěž či rekonvalescenci po zraněních. Dokumenty sledují například biatlonistu Michala Krčmáře, alpského lyžaře Jana Zabystřana, snowboardistu Jakuba Hroneše, para hokejistu Michala Vápenku a hokejisty Ondřeje Beránka a Michaelu Pejzlovou.
Olympijský servis bude pro veřejnost dostupný skrze tradiční analogové i digitální vysílání. Obsah bude rovněž distribuován v online prostředí prostřednictvím zpravodajského serveru iRozhlas.cz a v mobilní aplikaci mujRozhlas.