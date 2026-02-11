Lupa.cz  »  Oneplay natočí sérii o kutnohorské sektě, vzniká i organizace na pomoc obětem manipulace

Oneplay natočí sérii o kutnohorské sektě, vzniká i organizace na pomoc obětem manipulace

Filip Rožánek
Dnes
Nové logo TV Nova na budově na Barrandově Autor: TV Nova

Streamovací platforma Oneplay oznámila přípravy nové šestidílné série s pracovním názvem Stoupenkyně, která zpracovává mediálně sledovanou kauzu úmrtí léčitele Richarda Šiffera na Kutnohorsku. 

Projekt vzniká ve spolupráci s dětmi jedné z přímých aktérek případu, které se zároveň rozhodly založit organizaci na pomoc obětem sekt a extremistických duchovních hnutí. Organizace vzniká za podpory TV Nova a jejím cílem je propojit odborníky a vytvořit záchrannou síť pro rodiny, jejichž blízcí podlehli manipulaci či konspiračním teoriím.

Scénář napsal Miro Šifra. Vychází ze skutečných událostí z října 2022, kdy došlo k úmrtí samozvaného guru Richarda Šiffera. Z podílu na jeho smrti byly následně obviněny dvě jeho následovnice, zubní lékařka a bývalá vysokoškolská pedagožka. Série se zaměří na perspektivu obětí a jejich nejbližší rodiny, která se snaží pochopit, zda jejich matka a babička byla viníkem, nebo sama obětí bludů. 

Na projektu se podílejí také autoři podcastové série Českého rozhlasu Stoupenci, která detailně zmapovala pozadí případu a získala ocenění Prix Bohemia Radio 2025. Za sérií stojí, kromě scenáristů Mira Šifry a Terezy Oľhové, produkční společnost Barletta Matěje Chlupáčka a Maji Hamplové (Iveta, Málo mě znáš). O režii se podělí Tereza Kopáčová (Případ Roubal, Studna) a Adam Martinec (Mord). Kreativními producenty Oneplay jsou Michal Reitler a Michal Prokeš.

Důležitým aspektem připravovaného díla je zapojení rodiny jedné z obviněných žen. „Velmi si vážíme citlivého přístupu tvůrců a jsme rádi, že z bolestné zkušenosti může vzniknout i něco přínosného – iniciativa, která má pomoci lidem v podobné situaci, jako jsme byli my, když jsme se snažili vymanit maminku z vlivu manipulací a bludů. Naším cílem je vytvořit záchrannou síť a vzdělávat veřejnost, jak být vůči manipulaci imunní. Rádi bychom propojili odborníky na sekty a podobná společenství, aby rodiny v podobné situaci už nikdy nezůstaly bez pomoci,“ uvádí dcera jedné z obviněných.

Scenárista Miro Šifra zdůraznil, že bez důvěry rodiny by si nedovolil takto intimní příběh vyprávět, a upozornil na mediální zjednodušení, která kauzu často provázejí. Přitom ztratit kontakt s realitou je v dnešním světě až překvapivě snadné a má to hrozivé následky,“ řekl Šifra.

Kreativní producent Michal Prokeš dodal, že souhlas lidí, jejichž příběh Oneplay vypráví, byl zásadní podmínkou pro vznik projektu, přičemž důraz je kladen na citlivý přístup a debatu o etických hranicích. Tématem série tak bude nejen samotný kriminální případ, ale i otázka odpuštění a možnosti návratu z vlivu manipulativních skupin.

