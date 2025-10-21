OpenAI uvedla prohlížeč ChatGPT Atlas s integrovanými AI funkcemi a pamětí

Do souboje o nejlepší prohlížeč vybavený AI funkcemi se zapojila americká firma OpenAI. Uvedla první verzi svého browseru ChatGPT Atlas, který bude konkurovat prohlížeči Comet od Perplexity či browserům Chromu a Edge, které Google a Microsoft také postupně rozšiřují o prvky generativní umělé inteligence.
ChatGPT Atlas je zatím k dispozici jen pro operační systém macOS, podpora Windows, iOS a Androidu má brzy následovat. Prohlížeč si mohou stáhnout uživatelé placených i neplacené verze ChatGPT.
V prohlížeči je integrovaný chatbot ChatGPT, který se stará o vyhledávání informací. Hlavním rozhraním je jednoduché pole pro zadání adresy či dotazu pro ChatGPT. V postranním panelu pak uživatel může chatbotu klást doplňující dotazy.
Chatbot si přitom pamatuje, jaké stránky uživatel navštívil v minulosti, a dokáže tak například pokračovat v nedokončeném prohlížení v místě, kde uživatel posledně skončil. Učí se také z kontextu webů, na které uživatel přišel, a dokáže jej zapracovat do pozdějších reakcí.
Historii prohlížení může uživatel případně smazat v nastavení. K dispozici je i tzv. režim inkognito, kdy se data o navštívených webech neukládají do historie prohlížení a nejsou spojena s uživatelovým účtem v ChatGPT. Podobně jako v jiných browserech ale neznamená, že by byl uživatel na internetu skutečně inkognito.
Altlas podle OpenAI dokáže pracovat také v tzv. agentním modu (česky mód interakce se zástupcem), což je funkce známá z ChatGPT. Dostupná je ale jen platícím uživatelům. Agent má určitá omezení: nemůže stahovat soubory či spouštět kód, nemá přístup k jiným aplikacím a souborům v počítači a na webech s potenciálně citlivým obsahem (např. stránky finančních institucí) počká na svolení uživatele.
Přechod na nový browser je podle firmy jednoduchý: při prvním spuštění může uživatel do Atlasu importovat záložky, uložená hesla či historii prohlížení z původního prohlížeče.