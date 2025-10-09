Operátor O2 uvedl nové routery Smart Box, které se umí propojovat do mesh sítě

Nové routery O2 mají pomoci vytvořit ve větším bytě nebo domku mesh síť, která funguje pod jedním názvem (SSID) a automaticky uživatele přepíná mezi zapojenými jednotkami. Postarat se o to má zařízení, které operátor nazval O2 Smart Box Optic + Booster.
Jde o inovovanou verzi Smart Boxu, který O2 nabízí už několik měsíců pod názvem O2 Smart Box DSL. Nový router má obdobné technické parametry jako ten starší (podpora Wi-Fi 6, dva LAN konektory, jeden USB), ale umí vyšší rychlost připojení přes kabel (až 2,5 Gbps oproti 1 Gbps).
Hlavní novinkou je to, že dokáže fungovat i jako rozšiřující jednotka v mesh síti. Ta se po připojení k hlavní jednotce (kabelem nebo přes Wi-Fi) postará o šíření signálu tam, kam hlavní jednotka nedosáhne.
Ústřední jednotkou sítě přitom může být jak nový O2 Smart Box Optic, tak jeho předchůdce O2 Smart Box DSL. Rozšiřujícími jednotkami pak mohou být jen nové routery O2 Smart Box Optic.
Nastavení sítě probíhá přes mobilní aplikaci Moje O2, která dokáže s použitím rozšířené reality ukázat, kde je Wi-Fi signál slabší a a kam by bylo vhodné případně nainstalovat novou jednotku.
O2 si za router účtuje 5 940 Kč (při jednorázkové platbě), nebo 99 Kč při splátkách na 60 měsíců. Pokud si zákazník pořídí zařízení jako dodatečnou jednotku, zaplatí za každou 49 Kč měsíčně (opět po dobu 60 měsíců).