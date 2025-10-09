Lupa.cz  »  Operátor O2 uvedl nové routery Smart Box, které se umí propojovat do mesh sítě

Operátor O2 uvedl nové routery Smart Box, které se umí propojovat do mesh sítě

David Slížek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Routery - O2 Smart Box Optic 2025 Autor: O2

Nové routery O2 mají pomoci vytvořit ve větším bytě nebo domku mesh síť, která funguje pod jedním názvem (SSID) a automaticky uživatele přepíná mezi zapojenými jednotkami. Postarat se o to má zařízení, které operátor nazval O2 Smart Box Optic + Booster.

Jde o inovovanou verzi Smart Boxu, který O2 nabízí už několik měsíců pod názvem O2 Smart Box DSL. Nový router má obdobné technické parametry jako ten starší (podpora Wi-Fi 6, dva LAN konektory, jeden USB), ale umí vyšší rychlost připojení přes kabel (až 2,5 Gbps oproti 1 Gbps).

Hlavní novinkou je to, že dokáže fungovat i jako rozšiřující jednotka v mesh síti. Ta se po připojení k hlavní jednotce (kabelem nebo přes Wi-Fi) postará o šíření signálu tam, kam hlavní jednotka nedosáhne.

Routery - O2 Smart Box Optic 2025 - mesh sitAutor: O2

Ústřední jednotkou sítě přitom může být jak nový O2 Smart Box Optic, tak jeho předchůdce O2 Smart Box DSL. Rozšiřujícími jednotkami pak mohou být jen nové routery O2 Smart Box Optic.

Nastavení sítě probíhá přes mobilní aplikaci Moje O2, která dokáže s použitím rozšířené reality ukázat, kde je Wi-Fi signál slabší a a kam by bylo vhodné případně nainstalovat novou jednotku.  

O2 si za router účtuje 5 940 Kč (při jednorázkové platbě), nebo 99 Kč při splátkách na 60 měsíců. Pokud si zákazník pořídí zařízení jako dodatečnou jednotku, zaplatí za každou 49 Kč měsíčně (opět po dobu 60 měsíců).

O2 končí s hostingem a doménami. Zákazníky Nej.cz a Nordic Telecomu převádí jinam Přečtěte si také:

O2 končí s hostingem a doménami. Zákazníky Nej.cz a Nordic Telecomu převádí jinam

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Chtěli prát prádlo, místo toho učí Čechy kouzlit s kořením

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Levné zimní gumy nekupujte. ADAC otestoval 31 pneumatik

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Štěpánka, Salaš, Boubín a další: Poznejte rozhledny podle fotek

Až 40 procent mladých se bojí, že nedosáhne na ideální bydlení

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Historie dezinfekce: od žhavého železa k Chlumského roztoku

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Léky na křečové žíly má smysl brát celý rok

Navýšení životního minima nabírá zpoždění. Jaké dávky to ovlivní?

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).