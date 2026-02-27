Lupa.cz  »  Operátoři zachytí tři miliony podvržených hovorů měsíčně, podvodníci čísla vytáčejí co vteřinu

Operátoři zachytí tři miliony podvržených hovorů měsíčně, podvodníci čísla vytáčejí co vteřinu

Iva Brejlová
Dnes
Čeští mobilní operátoři blokují v průměru tři miliony podvodných hovorů měsíčně. Podle jejich dat proběhne v českých sítích denně zhruba 100 tisíc pokusů o podvodné volání, což odpovídá přibližně jednomu hovoru každou vteřinu.Většinu z nich se daří automaticky zastavit ještě před spojením hovoru.

Jde o takzvaný spoofing, tedy falšování telefonního čísla nebo identity volajícího. V zabránění spojení hrají podstatnou roli i systémy umělé inteligence, které v reálném čase vyhodnocují podezřelé chování a sdílejí informace napříč sítěmi operátorů. S bojem s takzvanými kyberšmejdy pomohla i změna zákona. „Díky tomu mají operátoři oprávnění vyměňovat si mezi sebou informace o pokusech o podvodná volání ve svých sítích v řádu milisekund,“ říká Jiří Grund, prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS).

Ochrana proti spoofingu je dostupná zdarma pro všechny zákazníky mobilních i pevných sítí. Operátoři popisují, že důležitou roli hraje informovanost uživatelů. T-Mobile proto například rozvíjí osvětový projekt „Klik pro klid“ ve spolupráci s Policií ČR, Vodafone se zaměřuje na vzdělávání v rámci programu „Digitální odysea“ a O2 zajistilo kampaň „Kyberšmejdi“, ve které postava AI babičky Alenky zdržovala podvodníky na telefonu a pomáhala odhalovat jejich aktuální praktiky.

Spoofing má za nástupce vishing, telefonní podvod, s nímž podvodníci už nefalšují telefonní číslo, ale vydávají se za autoritu, například zástupce banky nebo policie. Obvyklou historkou je, že pomáhají majiteli účtu zachránit peníze před podvodníky – sami jej ale nechají odklonit peníze tam, kde na ně dosáhnou. O rozmachu vishingu jsme psali v nedávném článku.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

