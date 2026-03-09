Lupa.cz  »  Oracle je třetím americkým cloudem, který od českého státu získal nejvyšší bezpečnostní certifikaci

Jan Sedlák
Dnes
Oracle Autor: Depositphotos

Společnost Oracle je třetím americkým takzvaným hyperscalerem, který dosáhl na nejvyšší certifikaci udělovanou českým státem komerčním provozovatelům cloudů. Oracle Cloud získal bezpečnostní úroveň tři (BÚ3), stejně jako historicky Microsoft Azure a nedávno Amazon Web Services. Vyšší už je jen čtyřka, kterou drží pouze Státní pokladna Centrum sdílených služeb jakožto provozovatel dvou státních datacenter.

Seznam certifikovaných poskytovatelů je uveden v katalogu cloud computingu. Dominují mu Microsoft a jeho partneři. Certifikace udělují Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Digitální a informační agentura (DIA).

“Oracle Cloud Infrastructure (OCI) se stává důvěryhodnou volbou pro české veřejné instituce, které potřebují provozovat vysoce citlivé a kritické úlohy ve veřejném cloudu,” uvedl Viktor Němec, manažer Oraclu. Společnost má aktuálně 84 schválených cloudových služeb.

Americký podnik v minulosti založil samostatnou entitu Oracle Sovereign Cloud Czech Republic. Stejně jako další cloudy ze zámoří se snaží dát českým, respektive evropským zákazníkům záruky o bezpečnosti a soukromí jejich dat, což je v poslední době živé téma. Oracle kromě jiného drží certifikace ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018, SOC 1, SOC 2 nebo SOC 3.

Dalším krokem má být certifikace Oracle EU Sovereign Cloudu. Tento suverénní cloud má podle Němce přinést další vrstvy záruk zahrnující kontrolu pouze ze strany rezidentů Evropské unie.

