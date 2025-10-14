Lupa.cz  »  Osamostatněný Respekt v prvním roce fungování skončil v těsném zisku

Osamostatněný Respekt v prvním roce fungování skončil v těsném zisku

Osamostatněný časopis a kolem něj se točící digitální služby Respekt poprvé umožnil nahlédnout do svého hospodaření. Firma Respekt Media, která vznikla koncem roku 2023 po odtrhnutí z vydavatelského domu Economia, se ve finančním roce 2024 dostala do tenkého zisku.

Respekt Media konkrétně udělala tržby 78,4 milionu korun se ziskem po zdanění 319 tisíc korun. Ukazuje to nedávno zveřejněná účetní závěrka.

Důležitou součástí Respektu je nadále tištěný týdeník, firma ale primárně investuje do internetové a digitální podoby, takže si lze například články přečíst už v průběhu týdne online. Součástí moderní nabídky jsou také podcasty, audio verze textů, aplikace pro chytrá zařízení a podobně.

Do zisku se loni poprvé dostalo také další mladé nezávislé médium. N media, vydavatel českého Deníku N, vykázala tržby 81,5 milionu se ziskem 62 tisíc. Firma je v kumulované ztrátě 66 milionů.

Respekt Media a Deník N toho mají hodně společného. Čtvrtinový podíl v Respektu ovládá slovenský Denník N, který má podobný podíl i v N media. Další čtvrtinu mají redaktoři a zaměstnanci Respektu. Po čtvrtinách mají také investoři Independent Press (Martin Hájek, Libor Winkles, Ondřej Fryc, Silke Horáková, Libor Malý a další) a Aegis Holding (Zsolta Bindics a László Szigeti).

