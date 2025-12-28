Lupa.cz  »  Paramount Network končí, posledním pořadem bude Comedy Club

Paramount Network končí, posledním pořadem bude Comedy Club

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Comedy Club Autor: Paramount Network
Moderátorem komediální show Comedy Club je herec Tomáš Jeřábek

O půlnoci ze středy 31. prosince na čtvrtek 1. ledna přestane vysílat česká verze stanice Paramount Network. Mateřská společnost Paramount se rozhodla omezit rozsah svého podnikání v tradičním televizním vysílání.

Stanice už své diváky na vypnutí vysílání průběžně upozorňuje mezi pořady. Úplně posledním programem bude epizoda komediální show Comedy Club. Dramaturgie pro tento účel vybrala 26. díl osmé sezony, který začne na Silvestra ve 23:30.

Reprízové vysílání Comedy Clubu vyplní většinu vysílání už od pondělí 29. prosince, vždy po skončení dopoledního bloku animovaných pohádek. „Za všechny společné chvíle, za vtipy, smích a vzpomínky děkujeme! Paramount Network se loučí. Byli jste skvělé publikum! Rozlučkový maraton Comedy Clubu, protože každý velký příběh potřebuje důstojné rozloučení, začíná každý den od 29. prosince od 11:50,“ oznámila stanice.

Paramount Network využívá celoplošnou terestrickou distribuci v DVB-T2 Multiplexu 24 společnosti Digital Broadcasting. Je také součástí nabídek mnoha poskytovatelů placené televize. Program začal v České republice vysílat 14. prosince 2015, tehdy ještě pod názvem Prima Comedy Club. Na Paramount Network se přejmenoval od 12. ledna 2021, což majitel vysvětlil „reakcí na vývoj trhu a potřeb diváků“.

Pásmo animovaných pohádek od nového roku převezme stanice Prima Show.

Kromě Paramount Network přestanou vysílat také hudební kanály z rodiny MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, Club MTV) a skončí i distribuce stanic TeenNick a Nick Music. Zůstanou dětské programy Nickelodeon a Nick Jr., stejně jako hlavní kanál pod značkou MTV, který však už delší dobu nevysílá hudbu, protože dává přednost seriálům a reality show pro mladé publikum.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Bitcoin pro začátečníky: Jak bitcoiny bezpečně uložit

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Teplý čaj i kulich. Kardiolog radí, jak připravit srdce na chlad

Změny u pojištění vkladů: Delší ochrana a jistota u velkých částek

Šestnáct novinek ve Windows 11 umožňujících upravit nastavení

Jak chutná a jak se jí physalis, karambola a cherimoya

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

České firmy pořád investují do kyberbezpečnosti málo

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Inteligentní drony z Prahy létají v kouři a bez GPS

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli trénování AI

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).