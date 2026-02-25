Paramount trumfuje nabídku Netflixu. Warneři váhají, zda jí nedat přednost

Souboj dvou hollywoodských rivalů o vlastníka HBO postoupil do další fáze. Představenstvo Warner Bros. Discovery (WBD) poprvé připustilo, že by vylepšená nabídka Paramountu mohla být výhodnější než dohodnutá fúze s Netflixem. Definitivní rozhodnutí ale zatím nepadlo.
Paramount aktuálně nabízí, že koupí celou firmu včetně televizních stanic CNN a Discovery Channel, přičemž akcionářům vyplatí v hotovosti 31 dolarů za každou akcii. Pokud by se uzavření obchodu protáhlo za září 2026, cena by se ještě postupně navyšovala.
Paramount se navíc zavázal nést hlavní finanční rizika celé transakce. Pokud by akvizici zablokovali regulátoři, zaplatil by Warnerům odstupné ve výši 7 miliard dolarů. Vzal by také na sebe povinnost uhradit 2,8 miliardy dolarů, které by Warneři jinak museli zaplatit Netflixu jako kompenzaci za zrušení dohodnuté fúze.
Představenstvo WBD ale zdůraznilo, že nabídku Paramountu zatím za lepší neprohlásilo. Dohoda s Netflixem z prosince 2025 zůstává v platnosti a vedení společnosti ji akcionářům nadále doporučuje. Pokud by představenstvo nakonec usoudilo, že Paramount nabízí víc, Netflix by dostal čtyři pracovní dny na to, aby svou nabídku vylepšil.
Paramount mezitím pokračuje v tlaku na akcionáře WBD. V prosinci 2025 podal veřejnou nabídku na odkup akcií a v lednu zahájil kampaň, ve které akcionáře přesvědčuje, aby hlasovali proti fúzi s Netflixem. Za Paramountem stojí spoluzakladatel Oracle Larry Ellison a investiční firma RedBird Capital Management.
Ať už uspěje Netflix nebo Paramount, bude to každopádně jedna z největších transakcí v historii zábavního průmyslu. Warner Bros. Discovery zastřešuje značky jako HBO Max, Discovery Channel, CNN, Eurosport, Cartoon Network nebo filmová studia Warner Bros. Pictures. Netflix má zájem jen o HBO a filmová studia, klasické televizní stanice nechce a zůstaly by v samostatně obchodované společnosti. Na druhé straně Paramount zastřešuje filmová studia Paramount Pictures, televizní síť CBS, Nickelodeon, MTV, streamovací službu Paramount+ a produkční divizi Skydance. K tomu by chtěl přidat kompletní portfolio Warner Bros. Discovery.