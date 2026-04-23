Pěchouček na ČVUT otevřel Národní centrum umělé inteligence, má AI zabydlet ve firmách i veřejné správě

Iva Brejlová
Dnes
Michal Pěchouček, ČVUT
Na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) byl slavnostně zahájen projekt Národního centra umělé inteligence (NCUI). Spolupracuje s firmami, cílem je převést výzkum univerzity do konkrétních aplikací AI s přímým uplatněním v praxi.

Společnosti se aktivně podílejí na jednotlivých výzkumných tématech, centrum řeší praktické obory v průmyslu, dopravě, IT, energetice či zdravotnictví. Plánována je téměř stovka výstupů a pilotní projekty pro firmy napříč devíti oblastmi. Ty zahrnují například digitální dvojčata, multimodální výpočetní platformy, agentní architektury či specializované AI algoritmy. Výzkum bude probíhat formou pilotních řešení, které umožní rychlé ověření a následné nasazení v praxi.

„NCUI představuje zásadní krok k tomu, aby se špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence promítl do konkrétních inovací s dopadem na ekonomiku i společnost,“ dodává Michal Pěchouček, rektor ČVUT. „Nejde jen o spolupráci, ale o společný vývoj řešení pro konkrétní aplikační scénáře,“ doplňuje Tomáš Kroupa z FEL ČVUT.

NCUI sdružuje celkem 36 partnerů napříč akademickou, aplikační i veřejnou sférou. Konsorcium tvoří 6 předních technických univerzit, 25 průmyslových partnerů včetně startupů, malých a středních podniků i velkých korporací, dále nemocnice, městské organizace a státní instituce. Neziskový sektor zastupuje prg.ai. Centrum má poskytovat také expertní zázemí pro rozhodování veřejné správy.

Centrum koordinuje CIIRC v úzké spolupráci s Fakultou elektrotechnickou, podílejí se i další součásti ČVUT. ČVUT zdůrazňuje, že klade důraz na bezpečnou, důvěryhodnou, etickou a odpovědnou umělou inteligenci. Kromě koordinátora je mezi vysokými školami součástí projektu Vysoké učení technické v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Karlova, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni. Celkový rozpočet projektu přesahuje 500 milionů korun, z toho téměř 400 milionů proudí z programu SIGMA TAČR a část nákladů nesou průmysloví partneři.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

