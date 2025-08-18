Lupa.cz  »  Platforma Médium.cz zavádí přímé platby pro autory, sníží však podíl z reklamy

Platforma Médium.cz zavádí přímé platby pro autory, sníží však podíl z reklamy

Filip Rožánek
Dnes
Paywall, předplatné, blog Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT
Předplatné na blogu, ilustrační snímek

Společnost Seznam.cz rozšiřuje možnosti pro autory na své blogovací platformě Médium.cz. Nově budou moci čtenáři finančně podpořit své oblíbené tvůrce prostřednictvím darovacího tlačítka a v budoucnu i formou předplatného. Součástí změn je ale také snížení podílu, který autoři získávají z příjmů z reklamy zobrazené u jejich textů.

Od září tohoto roku si autoři budou moci na svém profilu aktivovat funkci „Podpořit autora“. Čtenáři pak budou mít možnost přispět jednorázovou nebo pravidelnou částkou, přičemž minimální výše daru je stanovena na 20 Kč a maximální jednorázová platba na 9999 Kč. Tento krok otevírá autorům nový zdroj příjmů, který je závislý přímo na ochotě jejich publika.

Během podzimu plánuje platforma spustit i druhou významnou novinku – možnost zpoplatnění obsahu. Autoři se budou moci rozhodnout, zda své články uzamknou za platební bránu, která bude vyžadovat jednorázovou platbu nebo měsíční předplatné. Tímto se Médium.cz přibližuje modelům, které jsou běžné na mezinárodních platformách jako Substack nebo Patreon.

Tyto nové možnosti monetizace obsahu jsou ovšem doprovázeny úpravou stávajících podmínek. Podíl autorů z příjmů z reklamy, která se zobrazuje u jejich článků, se od září sníží z dosavadních 50 % na 40 %. Dle vyjádření společnosti Seznam.cz nebudou příjmy získané od čtenářů formou darů či předplatného mít na výplatu tohoto sníženého podílu z reklamy žádný vliv.

Platforma rovněž zavádí funkci, která umožní spolupráci více autorů v rámci jednoho profilu. Cílem je podpořit vznik virtuálních redakcí a společných projektů.

Blogovací platforma Médium.cz, spuštěná před necelými třemi lety, se podle údajů provozovatele řadí mezi největší obsahové weby v Česku. Měsíčně ji navštíví přibližně 3,3 milionu reálných uživatelů a za dobu její existence na ní více než 8 000 autorů publikovalo přes 143 000 článků.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

