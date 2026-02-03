V pátek začne druhá řada úspěšné kriminálky Pod hladinou. Exkluzivně ji uvede Prima+

Streamovací služba Prima+ zpřístupní v pátek 6. února premiéru druhé řady kriminálního seriálu Pod hladinou. Osmidílné pokračování z prostředí poříčního oddělení policie navazuje na dějovou linku první série a znovu se odehrává v okolí Slapské přehrady a Štěchovic.
Do původního hereckého týmu nově přibyli Ivana Chýlková a Marek Němec, kteří ztvární postavy zasahující do vnitřní dynamiky policejní jednotky.
Děj druhé série se podle tvůrců i nadále soustředí na specifika práce policejních potápěčů, přičemž větší důraz je kladen na mezilidské vztahy, důvěru a rodinné vazby. Ústředním motivem zůstávají kriminální případy spojené s vodním živlem, ať už jde o pátrání po důkazech, hledání pohřešovaných osob nebo záchranné akce v kooperaci s hasiči.
Nové epizody vznikaly v produkci společnosti First Unit. Producentka Jana Boušková uvedla, že štáb pracoval v náročných podmínkách, které zahrnovaly natáčení hluboko pod zemí, v zatopených šachtách či v rozvodněné řece, což vyžadovalo dohled profesionálů na bezpečnost herců.
Výraznou změnu v obsazení představuje příchod Ivany Chýlkové v roli komisařky Marie Zimové. Postava s kapitánskou hodností, přezdívaná „Zimnice“, je charakterizována jako rázná a nekompromisní vyšetřovatelka, která na zbraslavskou základnu přichází nastolit pořádek. Chýlková svou roli popsala jako textově náročnou, jelikož její postava řídí vyšetřování a sumarizuje fakta. Herečka s nadsázkou poznamenala, že realita natáčení byla opakem její původní představy o klidné práci v kanceláři, protože musela zvládnout velké množství textu a koordinaci děje, zatímco fyzickou práci v terénu přenechávala kolegům.
Druhým klíčovým nováčkem je Marek Němec, jenž ztvárňuje praporčíka Martina Tolara. Jeho postava je vykreslena jako profesionální, avšak uzavřený potápěč s komplikovanou minulostí spojenou s dětským domovem. Tolarova neochota navazovat vztahy zpočátku narušuje rovnováhu v týmu, přičemž jeho osobní linka a postupné začleňování do kolektivu tvoří jednu z hlavních dramaturgických os série.
V seriálu se dále objeví herci známí z předchozích dílů, včetně Marka Adamczyka, Václava Vydry, Šárky Krausové, Filipa Tomsy či Igora Chmely.
O natočení druhé řady rozhodl divácký zájem o první sérii, kterou televize Prima odvysílala na podzim roku 2023. Tehdy průměrná sledovanost překročila hranici jednoho milionu diváků a úvodní epizoda se s 1,2 milionu sledujících stala nejsledovanějším pořadem vlastní tvorby stanice za celý rok.