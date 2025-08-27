Pokud projde šmírování online komunikace, odejdeme z Evropy, hrozí český konkurent Microsoftu a Googlu

Schválení nařízení Chat Control, v rámci něhož by v Evropské unii bylo možné sledovat online komunikaci občanů, by zřejmě mělo dopad na řadu byznysových aktivit. Například česká společnost IceWarp, která vytváří softwarový balík konkurující Microsoft 365 a Google Workspace, by údajně zašla až do extrému a z Evropy se stáhla.
“Pokud by měl tento návrh projít, tak než bychom implementovali něco podobného do našeho produktu, raději bychom se s IceWarpem stáhli z trhu v Evropské unii a přestěhovali firmu. Samozřejmě až po podání otevřené žaloby proti Evropské komisi, která by tímto porušovala mimochodem i vlastní GDPR. Zůstali bychom jen ve Spojených státech a Asii,” uvedl v prohlášení Adam Paclt, výkonný ředitel IceWarpu s tím, že odmítá jakýkoliv zásah do soukromí zákazníků.
“Pokud přistoupíme na to, že návrh (Chat Controlu) má primárně zamezit šíření dětské pornografie (proti čemuž samozřejmě nelze nic namítat), je nutné dodat, že tímto postupem vylijeme s vaničkou i dítě. Návrh je důkazem nekompetence vedoucích politiků EU, protože kdokoliv alespoň trochu technologicky zdatný okamžitě identifikuje obrovské výzvy s tímto projektem spojené. Nedokážu si vysvětlit, jak mohla podobná věc někoho odpovědného vůbec napadnout,” navázal Paclt.
“Cílem (Chat Control) je prohledávání textové komunikace a identifikace obrázků podle takzvaných otisků. Vedle toho by existovala databáze s otisky obrázků zachycujících problematický obsah. V mobilních telefonech nebo přímo na serverech (v cloudu) by musely být implementovány technologie, které se budou pokoušet identifikovat problematický obsah pomocí AI. Součástí je i kontrola chatů s cílem identifikovat podezřelé konverzace,” uvedl dále šéf IceWarpu.
Něco takového by znamenalo konec end-to-end šifrované komunikace. “Pokud potřebujete analyzovat zprávy a extrahovat z nich data, musíte je nejdříve rozšifrovat. A i když část práce zajistíte rozložením na mobilní zařízení, nevyhnete se analýze dat i na samotných serverech. Přístup k vašim datům by tedy potenciálně měl výrobce mobilního zařízení, výrobce aplikace a samozřejmě provozovatel služby. Každý, koho by se týkala regulační povinnost. Problém by nastal i s otisky obrázků, protože (v závislosti na použité technologii) se může stát, že unikátní obrázek vlastně unikátní nebude. Je jisté, že by docházelo k tzv. false positives, tedy k označení neškodného obsahu jako závadného.”
Rade EU bude o Chat Controlu hlasovat 14. října. Premiér Petr Fiala se včera vyjádřil proti podpoře této regulace.