Premiér Petr Fiala odmítl návrh EU na sledování online komunikace občanů

Jan Sedlák
Dnes
Petr Fiala Autor: Úřad vlády ČR

Předseda vlády Petr Fiala nepodpořil snahy části Evropské unie o sledování online komunikace občanů. Jde o takzvaný Chat Control, který má bojovat za ochranu dětí a jejich zneužívání, a to skenováním i šifrovaných aplikací. Návrh této legislativy se během probíhajícího dánského předsednictví v Radě EU opět dostal na stůl.

Fiala má obavy, že by sledovací legislativa mohla být zneužitá pro jiné účely, než pro jaké je navržena, na což dlouhodobě upozorňují i kritici. V ohrožení je soukromí občanů s odkazem na bezpečnost. Což je takový tradiční mustr, když se omezení soukromí dostane na stůl.

Ministr vnitra Vít Rakušan doplnil, že návrh Chat Control nemá v rámci států Evropské unie podpory většiny.

“ChatControl je tzv. CSAM, zákon o ‚ochraně dětí‘, který ale ze strany Komise počítal i se skenováním obsahu všech našich zpráv, ještě na naší straně aplikace, takže i ty, které neodešlete, jen drafty. Nyní je již pár let zaseknutý v Radě EU – i díky vám. Vlády se bojí,” shrnula nedávno pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Dánská vláda chce Chat Control protlačit na úrovni Rady EU (úroveň ministrů jednotlivých zemí), dříve se o to pokoušelo Maďarsko.

“Zde však přichází vhod znalost legislativních procesů EU. Po dosažení pozice v Radě (členské státy) boj nekončí. Přichází teprve tzv. trialogy, tedy snaha o nalezení kompromisu mezi pozicí Rady a Evropského parlamentu. A tyto dvě pozice nemohou být vzdálenější. Alespoň zatím. Jak jsme si potvrdili na jednání zpravodajů, pozice Evropského parlamentu zůstává ostře proti, a to i přes lidovce (EPP), kteří se snaží to tlačit oknem po vykopnutí dveřmi. Minimálně další čtyři roky by tedy ‚šmírovací‘ kompromis neměl být. Snahy ale pořád jsou. Mějme tak oči na šťopkách,” doplnila Gregorová.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

