Lupa.cz  »  Poslanci ani senátoři nezvolili nové členy Rady Českého rozhlasu. Vše se vrátí na začátek

Poslanci ani senátoři nezvolili nové členy Rady Českého rozhlasu. Vše se vrátí na začátek

Filip Rožánek
Dnes
Český rozhlas, ČRo Autor: Karel Choc, Internet Info

Sněmovna ani Senát ve středu 25. března nezvolily nové členy Rady Českého rozhlasu. Žádný z kandidátů nezískal v tajném hlasování potřebnou většinu. Obě parlamentní komory budou muset vypsat novou volbu od začátku. Rada má mít ze zákona devět členů, kvůli neúspěšné volbě bude dočasně fungovat jen v sedmičlenném složení.

V Poslanecké sněmovně se rozhodovalo ve druhém kole volby, které navázalo na hlasování z pátku 6. března. Tehdy poslanci obsadili jedno ze dvou volných míst, když do Rady ČRo zvolili Daniela Váňu. O druhé křeslo se ve středu utkali předseda Dozorčí komise Rady ČRo Miroslav Dittrich a historik Pavel Baran z Akademie věd. Při 173 hlasujících poslancích bylo pro zvolení zapotřebí nejméně 87 hlasů. Baran jich získal 82, Dittrich 71 – ani jeden tedy na potřebnou většinu nedosáhl.

V Senátu se volil nástupce Marka Pokorného, galeristy a někdejšího experta ODS na kulturu, jehož šestileté funkční období v Radě Českého rozhlasu končí 27. března. Pokorný kandidoval znovu a o místo se ucházel společně s dalšími šesti kandidáty. V prvním kole tajného hlasování získal Pokorný 24 hlasů, bývalý ředitel Radiožurnálu a Českého centra v New Yorku Miroslav Konvalina 19 hlasů a mediální analytička Jitka Adamčíková 15 hlasů. Houslista Jaroslav Svěcený obdržel 5 hlasů, po jednom hlasu dostali Miroslav Krupička a Michal Holeček, Jindřich Hovorka nezískal žádný.

Do druhého kola postoupili Pokorný a Konvalina. Konvalina v něm sice získal více hlasů – 37 oproti Pokorného 31 –, ani to mu ale ke zvolení nestačilo. Neuspěl o jediný hlas, potřeboval jich alespoň 38. Neúspěšným druhým kolem volba končí a celý proces se vrací na začátek včetně nových přihlášek. Senát o termínu vypsání nové volby teprve informuje.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Takto praktik zkontroluje játra, když budete chodit na prevenci

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

ÚOOÚ: nápor stížností, biometrické kauzy i nové digitální regulace

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Vyplňujete přiznání a přehledy? Pozor na tyto časté chyby

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Netflix v Česku znovu zdražuje

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Konflikt v Íránu a jeho okolí ohrozí globální výdaje na IT

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

