Poslanci schválili nové občanské průkazy s biometrickými údaji

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona o občanských průkazech, který úřadům umožní vydávat nový typ občanek s uloženými biometrickými údaji – kromě fotografie půjde také otisky prstů rukou.

Novela je implementací evropského nařízení. "Průkaz totožnosti teď bude zabezpečenější a budeme s ním moci stále cestovat bez nutnosti mít u sebe pas. Pokud by návrh neprošel, o tuto možnost bychom přišli,“ říká k zákonu ministr vnitra Jan Hamáček.

Biometrická data mají být uložena na čipu, který má být podle ministerstva vnitra vysoce zabezpečený. Bude také vybaven bezkontaktní technologií NFC. Data se podle novely smí používat jen k ověření totožnosti při překračování státních hranic. Povinnost mít v občance otisky prstů nebude platit pro děti do 12 let.

Ministerstvo má data evidovat ve své databázi maximálně 90 dní od vydání občanky, poté je musí smazat. Nový typ občanských průkazů má začít vydávat od 2. srpna 2021.

„Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud platné občanky budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud tedy má občan vydaný občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, ale bez biometrických údajů s dobou platnosti deset let, může s ním cestovat v rámci EU do konce jeho platnosti,“ upřesňuje ministerstvo.

Z občanek má postupně zmizet rodné číslo. Návrh pirátského poslance Ondřeje Profanta, aby se v nich neuvádělo ani pohlaví, poslanci neschválili.