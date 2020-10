PPF jmenovala nového generálního ředitele CME, Jetmar bude řídit bulharské aktivity

Skupina PPF dokončila převzetí společnosti CME, pod kterou patří televizní stanice v pěti evropských zemích včetně české Novy a slovenské Markízy.

Pozici generálního ředitele CME s okamžitou platností převezme Didier Stoessel, který bude odpovědný za český, slovenský, rumunský a slovinský trh. Ze svého dřívějšího působení ve společnostech Modern Times Group, HSBC Investment Bank a Merrill Lynch International má rozsáhlé manažerské a strategické zkušenosti v oblasti médií, technologií a mezinárodních financí.



Autor: PPF Didier Stoessel

Generálním ředitelem CME v Bulharsku se stane Luboš Jetmar, který zde bude odpovědný za provoz, strategii a realizaci plánů dalšího rozvoje. Luboš Jetmar až donedávna působil v konkurenční televizní skupině Prima.

„Přebíráme výkonnou a kvalitně řízenou firmu s velkým renomé u diváků. Těším se na spolupráci se skvělými lidmi v našich TV stanicích. Mojí prioritou bude urychlit digitální transformaci firmy, posílit tvorbu vlastního obsahu, přinášet divákům zábavu a samozřejmě zachovat stávající nezávislé a objektivní zpravodajství,“ uvedl nový generální ředitel Didier Stoessel.

„Uvědomujeme si odpovědnost, kterou na sebe převzetím CME bereme. Její pozice na trhu je velmi dobrá, a proto budeme dál pokračovat v budovaní sítě navzájem nezávislých televizních kanálů v jednotlivých zemích. Věříme také, že se nám podaří vytvořit nové obchodní příležitosti propojením mediálních a telekomunikačních služeb. CME má početné a věrné diváky, my jim budeme i nadále přinášet kvalitní a atraktivní obsah,“ sdělil v tiskové zprávě většinový vlastník PPF Petr Kellner.

Žádné další personální změny PPF neoznámila.

„Nákup CME, jejíž menší součástí je i TV Nova, je hotov. Byla to letos nejprověřovanější transakce ve střední Evropě. Zde fakta: V USA, přes tolik citovaný dopis senátora Rubia, nedal ani jeden z dohledových orgánů k transakci jakoukoliv výhradu. V Rumunsku nákup CME prověřoval The National Audiovisual Council of Romania a Supreme Council of National Defense celkem 88 dnů, než vydal souhlas. Ve Slovinsku ho prověřovalo Ministry of Culture. Dohromady 53 dnů. Svoje prověřování dělalo i Srbsko a Černá Hora. A nejvíc času věci věnovala Evropská komise: ta nás prošetřovala skoro devět měsíců. Sečteno, podtrženo: nepotvrdilo se žádné z podezření, z nichž jsme občas obviňováni. Tak prosím horké hlavy, počkejte si s hodnocením pár měsíců, až uvidíte, jestli se televize bude nějak měnit,“ okomentoval transakci člen představenstva PPF Vladimír Mlynář.