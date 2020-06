 »  Praha otevřela data o aktuální poloze autobusů, míří do Google Maps či Seznamu

ROPID společně s dopravci otevřel data o aktuální poloze autobusů v pražské hromadné dopravě. Tyto informace bylo doposud možné pouze v aplikaci PID Lítačka a IDOSu, nyní už zamířily také do Google Maps nebo Jízdních řádů od Seznamu. Brzy se mají dostat také do pražské datové platformy Golemio, takže k nim bude moci přistupovat každý.

„Ještě nedávno Dopravní podnik Praha považoval zveřejnění poloh vozů za bezpečnostní riziko. Před dvěma týdny jsme se dohodli na zpřístupnění poloh busů jako open data. Klauzule o poskytování dat třetím stranám máme za PID též ve smlouvách s Českými drahami a od minulého týdne i Správou železnic,“ uvedl vedoucí technického odboru ROPIDu Zbyněk Jiráček.

Do budoucna se mají otevřít také data o polohách tramvají a vlaků. Pražský dopravní podnik tento týden oznámil, že do tramvají nakoupí 838 družicových přijímačů, vypsána na to byla veřejná soutěž.