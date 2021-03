Praha spouští projekt Brejlando, který zpřístupní divadelní hry prostřednictvím virtuální reality

Hlavní město Praha a kreativní skupina Brainz Studio představily projekt Brejlando, který prostřednictvím virtuální reality zpřístupní hry ze zavřených pražských divadel. Hry budou přenášené přes VR brýle, které divákům bude vozit kurýr. První zájemci mohou navštívit divadlo ve virtuální realitě v pondělí 29. března.

Divadelní inscenace jsou natočené 360° kamerou, která se nachází uprostřed jeviště a herci hrají kolem ní. Díky tomu má divák pocit, že sedí přímo uprostřed představení a může herce pozorovat zblízka. Herci zároveň na kameru reagují a vtahují diváka do dění. Hry jsou upravené speciálně pro zážitek virtuální reality, mají zkrácenou stopáž a scény jsou koncipované tak, aby využily možnost 360° výhledu diváka.

"Není to on-linový přenos divadelního představení, ale inscenační experiment ve virtuální realitě. Je to opravdu nová forma zážitku, respektive přenosu informace i energie mezi hercem a divákem. V každém představení se snažíme najít speciální klíč pro jeho převod do nového a doposud nepříliš prozkoumaného média, které nabízí spoustu zajímavých příležitostí,“ řekl Petr Hanousek, VR režisér a kreativní producent Brejlanda.

"Virtuální realita skýtá nekonečné možnosti, jak diváka přenést prakticky kamkoliv a dát mu pocit, že se veškeré dění odehrává kolem něj a jenom pro něj. Proto jsme za Prahu spojili své síly s kreativní skupinou Brainz Studios, českou špičkou přes tyto technologie, a v projektu Brejlando dáváme nový rozměr skvělému kulturnímu obsahu našich městských divadel,“ vysvětluje radní hlavního města Prahy pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.



Autor: Brejlando Petr Čtvrtníček při natáčení hry Hamleti ve formátu virtuální reality.

Diváci mohou inscenace vidět prostřednictvím VR brýlí, které jim vždy v podvečer dne představení přiveze domů kurýr Liftago a další den dopoledne je odveze. Autoři projektu doporučují sledovat inscenace na otáčecí židli, aby se divák mohl dívat kolem dokola. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím sítě GoOut.cz, jejich cena se bude pohybovat v rozmezí 599 až 1399 Kč. Každé brýle po zápůjčce projdou certifikovanou třífázovou dezinfekcí. Brýle je možné zapůjčit jen na území Hlavního města Prahy.

Počet přehrání her je omezený pouze kapacitou baterie, která vydrží asi 2 hodiny. „Take away divadlo,“ tedy vybrané představení a VR brýle první zájemci obdrží 29. března. Předprodej vstupenek začíná již dnes.

Divadlo ve virtuální realitě kromě divákům přináší i experimentální zážitek samotným hercům. „Natáčeli jsme pohádku Perníkovou chaloupku a představovala jsem si, že místo kamery tam sedí dítě. A bylo pro mě zajímavé, že můžu s tím dítětem komunikovat, i když zrovna nemluvím. Ale ke konci hry jsem si už připadala jako v seriálu Black Mirror,“ uvedla herečka divadla Minor Monika Načeva. „Nejzajímavější nebo vtipnější mi přišlo, když jsme natáčeli děkovačku. Deset se nás postavilo kolem té koule a všichni jsme se jí klaněli. A bylo to, jako bychom se klaněli svatému grálu 360° kamery,“ dodal herec Petr Stach.

Brejlando odstartuje záznamem hry Hamleti Divadla Na zábradlí (režie Jan Mikulášek) s Petrem Čtvrtníčkem, Janou Plodkovou, Jiřím Vyorálkem, Jakubem Žáčkem a dalšími herci a hrou Perníková chaloupka divadla Minor (režie Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský) s Petrem Stachem a Monikou Načevou. Nové inscenace budou přibývat dvakrát do měsíce. V přípravě jsou například hry Pusťte Donu k maturitě! od Divadla Pod Palmovkou, Elefantazie Městských divadel pražských nebo divadelní adaptace filmu Ucho Divadla na Vinohradech.