Lupa.cz  »  Prezident se bude před jmenováním vlády zajímat o nezávislost médií veřejné služby

Filip Rožánek
Dnes
Andrej Babiš a Petr Pavel Autor: Zuzana Bönisch, Kancelář prezidenta republiky
Jednání Andreje Babiše s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě ve čtvrtek 9. října 2025.

Prezident Petr Pavel zveřejnil principy, které budou klíčové pro jeho rozhodování během vzniku a jmenování nové vlády. „Jsou to principy, na kterých stojí náš demokratický stát a které zosobňuje Ústava České republiky,“ vysvětlil v tiskové zprávě po čtvrtečním jednání s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babišem.

Kromě zakotvení České republiky v Evropské unii a nezpochybnitelného členství v NATO prezident zdůraznil podporu institucí demokratického státu. Vyjmenoval přitom kromě nezávislosti justice nebo autonomie vysokých škol také nezávislost médií veřejné služby.

„Konkrétní vyjádření těchto principů budu sledovat v koaliční smlouvě, v rozdělení resortů i v personálním obsazení ministerstev i v nastavení společných programových priorit navrhované vlády,“ sdělil prezident.

Andrej Babiš krátce po vítězství ve volbách mluvil o jednobarevné vládě ANO. Na základě jednání s Motoristy a SPD však nakonec má vzniknout koaliční kabinet. Ministerstvo kultury by v něm mělo připadnout Motoristům, zřejmě Otu Klempířovi. Právě toto ministerstvo je zodpovědné za mediální legislativu.

ANO a SPD usilují o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, sloučení veřejnoprávních médií a jejich převedení pod státní rozpočet. Naopak Motoristé jsou proti financování z rozpočtu a chtěli by spíše vrátit původní úpravu poplatků, která platila do letošního května. Poplatky by podle nich neměly platit sociální nebo zdravotní ústavy.

O rozdělení resortů mezi jednotlivé strany budoucí vládní koalice a jejich personálním obsazení by mělo být jasno v pátek. Tehdy chce Andrej Babiš představit podobu chystané vlády. „Předsedu vlády hodlám jmenovat nejdříve po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s přihlédnutím k předchozím personálním konzultacím a po prostudování programových dokumentů budoucí vládní koalice,“ dodal prezident. Sněmovna se na své první schůzi v novém volebním období sejde 3. listopadu.

