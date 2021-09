Prima nasadila novou verzi svého videoarchivu v HbbTV

Televize Prima představila novou podobu své hlavní HbbTV aplikace, videoarchivu iPrima. Dostupný je na chytrých televizorech s připojením k internetu. Pokud má přijímač aktivovanou funkci HbbTV, objeví se aplikace po stisknutí červeného tlačítka na dálkovém ovládání.

Aplikaci iPrima v HbbTV měsíčně navštěvuje téměř 500 000 diváků. Mezi oblíbené pořady patří vlajkové seriály, jako je Slunečná, a další pořady vlastní tvorby. Divák má také možnost nákupu exkluzivních předpremiér, stejně jako filmových hitů.

„V nové aplikaci jsme vsadili na propracovanější doporučování v podobě volby Podobné pořady, která umožní divákům inspirovat se při sledování dalšího obsahu. A navíc jsme výběr rozšířili o další nové sekce, jako například přehled zpravodajství či videorecepty,“ říká Kateřina Srbová, HbbTV manažer skupiny Prima.

Přibyla také funkcionalita Tematické kanály, která byla po otestování nasazena do ostrého provozu a divákům nabízí ucelené playlisty tematicky podobných pořadů bez nutnosti hledání a výběru. Pořady jsou řazeny do 22 tematických celků a diváci si je mohou vybrat v rámci aplikace nebo přímo v lineárním vysílání. Ve chvíli, kdy pořad končí, má divák možnost přejít přes červené tlačítko do playlistu s podobnými pořady, a sledovat tak oblíbené pořady bez ohledu na televizní program.