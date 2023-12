Prima+ uvede 10. ledna českou verzi seriálu Call My Agent

Autor: TV Prima

Co o hercích nevíme, ale oni a jejich agenti to prožívají každý den? Komediální příběhy z castingové agentury představí seriál Vytoč mého agenta, česká verze mezinárodně úspěšné série Call My Agent. Premiéra bude 10. ledna na videoplatformách Prima+ a Joj Play.





Osmidílná česká verze vznikla v režii Michala Blaška a Jakuba Machaly, kreativní dramaturgyní byla Alice Nellis. Hlavní role čtyř agentů Jiřího, Mariana, Andrey a Yvety získali Kryštof Hádek, Tomáš Maštalír, Martha Issová a Zuzana Kronerová.





„Ve Francii je Call My Agent nedostižným hitem, posbíral řadu prestižních ocenění a jeho kvalitu dokládá i skutečnost, že aktuálně se seriál s původním francouzským názvem Dix Pour Cent adaptuje do dvaceti zemí světa. Každá země zohledňuje vlastní reálie. Stejně tak tomu je i v případě naší česko-slovenské adaptace, do které se nám podařilo získat nejlepší, ale také nejvytíženější české a slovenské herce současnosti,“ říká o seriálu výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková.

„Znám filmové prostředí a herce z trochu jiné strany než běžný divák, a o to víc se mi líbí koncept, ve kterém se o lidské zkušenosti ze zákulisí mohu podělit. Vytoč mého agenta dává divákovi možnost zažít herce nikoli jen jako charakterní postavy, ale jako křehké a často velmi rozporuplné a emotivní lidi. K hercům se dostáváme z jiné strany skrze castingovou agenturu, kde ještě nestojí před kamerou nebo v záři reflektorů, ale kde bojují o práci a musí řešit složité umělecké, ale hlavně lidské situace, blízké každému z nás,“ říká Alice Nellis, která stojí za dramaturgickým konceptem česko-slovenské adaptace.

Projekt pro televize Prima a JOJ vyrobila společnost NOW Productions, s.r.o. producenta Gordona Lovitta. V epizodních rolích se objeví mnoho známých osobností, které si zahrají samy sebe, například Klára Issová, Iva Janžurová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Taťjana Medvecká, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer, Stanislav Majer, Bolek Polívka, Ondřej Sokol, Michal Dlouhý a další.