Lupa.cz  »  První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká televize, ČT Autor: Karel Choc, Internet Info

Česká televize v sobotu 29. listopadu zahájí na kanálu ČT sport kontinuální vysílání v rámci nové olympijské sezony. Veřejnoprávní stanice disponuje právy na Světové poháry v lyžařských a snowboardových disciplínách, bobech, saních, skeletonu i biatlonu.

Program na televizní stanici bude prioritně pokrývat závody českých reprezentantů, zatímco další souběžně probíhající akce budou k dispozici na digitální platformě ČT sport Plus. Ta je dostupná přes webové rozhraní, HbbTV, službu iVysílání a mobilní aplikaci.

Novinkou v biatlonovém vysílání se stane živý přenos z přípravy střelby, takzvaného nástřelu.

V průběhu prosince televize rovněž plánuje nasazení inovované verze sportovního webu a aplikace, které mají uživatelům přinést jednodušší orientaci v programu a přístupu k živým přenosům.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Přes mobil žloutenku spíš nechytnete, z tyče v tramvaji ano

Záhadný sabotér XOXO from Prague trollí ransomwarový gang

HP chce propouštět a šetřit, argumentuje AI

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Proč přichází éra suverénních datových center?

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Huawei se ne a ne odporoučet z Česka a Evropy

iPhone a Android umí konečně sdílet obrázky nablízko

Čeho se děti nejvíc bojí v online světě?

Kdy se hodí a jak funguje prodloužená záruka

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte československé retroznačky?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).