První kontinuální vysílání ČT sport v olympijské sezoně startuje 29. listopadu

Česká televize v sobotu 29. listopadu zahájí na kanálu ČT sport kontinuální vysílání v rámci nové olympijské sezony. Veřejnoprávní stanice disponuje právy na Světové poháry v lyžařských a snowboardových disciplínách, bobech, saních, skeletonu i biatlonu.
Program na televizní stanici bude prioritně pokrývat závody českých reprezentantů, zatímco další souběžně probíhající akce budou k dispozici na digitální platformě ČT sport Plus. Ta je dostupná přes webové rozhraní, HbbTV, službu iVysílání a mobilní aplikaci.
Novinkou v biatlonovém vysílání se stane živý přenos z přípravy střelby, takzvaného nástřelu.
V průběhu prosince televize rovněž plánuje nasazení inovované verze sportovního webu a aplikace, které mají uživatelům přinést jednodušší orientaci v programu a přístupu k živým přenosům.