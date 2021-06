Řežábův nový startup Time is Ltd. získal investici 5,6 milionu dolarů

Český startup Time is Ltd. získal další mezinárodní investici. Od celkem šesti investorů posbíral 5,6 milionu dolarů. Toto investiční kolo navázalo na tři miliony eur získané v roce 2019. Mezi investory jsou Mike Chalfen, Accel, Acequia Capital nebo Illuminate Financial. Chalfen byl v obou kolech vedoucím investorem.

Time is Ltd. se snaží řešit problém firem s produktivitou a efektivitou. Cloudový nástroj sbírá informace z různých firemních systémů (Slack, Google Suite, Office 365, Salesforce.com, SAP Success Factors a dalších) a hledá v nich různé interakce, propojení týmů a podobně. Výstupem jsou pak vizualizovaná data a upozorňování na základě algoritmů.

Za společností stojí Jan Řežáb, který loni společně s kolegy prodal Socialbakers, a Cyril Höschl. Ti více Time is Ltd. probrali v našem rozhovoru.