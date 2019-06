 »  Jan Řežáb, Cyril Höschl (Time is Ltd.): Efektivita a využívání času jsou obrovský problém korporací

Nový startup zakladatele Socialbakers Jana Řežába a Cyrila Höschla mladšího v polovině března oznámil první investici ve výši 3 milionů eur (asi 77 milionů Kč). Firma Time is Ltd. zákazníkům nabízí analýzu produktivity práce a pracovních procesů v jejich společnostech.

Jak se dá efektivita týmů a využívání času ve firmách měřit? Jaké technologie startup využívá? A jaké jsou nejbližší plány Time is Ltd.? Na to jsme se obou zakladatelů ptali v našem rozhovoru:

Zaujalo mě, že si Time is Ltd. po úvodním testování došla pro první externí investici hned ve výši tří milionů eur (asi 77 milionů korun). Počítali jste s tím, že se vám podaří vybrat tak veliký seed na v podstatě úplně nový projekt?

Jan Řežáb (JŘ): Prvně bych rád řekl, že ten startup zase tak úplně nový není, připravovali jsme jej s Cyrilem dva a půl roku a mohli jsme tak investorům nabídnout rozhodně víc, než jen naše vize. Máme dokonce už i platící zákazníky (sledujeme nějakých 20 tisíc skutečných firemních kalendářů).

První rok a půl jsme se pouze projektu nevěnovali na plno, protože jsme museli řešit ještě jiné povinnosti a závazky, poslední rok se ale na Time is Ltd. soustředíme na sto procent.

Ano, cílili jsme přibližně na tuto částku. V současné situaci na trhu je výhodnější počítat s nějakou rezervou, trh totiž celkově podražil a vybrat méně by mohlo být do budoucna trochu riziko, protože by peníze nemusely vydržet do další fáze projektu. Peníze vložil zakladatel Mosaic Ventures Mike Chalfen a také fond Accel, a jsme rádi, že to vyšlo.

Jaké máte plány na nejbližší období (řekněme rok, dva)?

JŘ: Hlavní plán je dovybudovat naši platformu. Když jsem zakládal Socialbakers, byl největší problém prodat klientům samotný trh. Bylo potřeba vysvětlit, že jsou sociální sítě zajímavý kanál, což se dneska jeví jako samozřejmé. Tady jsme v trochu jiné situaci. To, že korporátní efektivita není taková, jaká by měla být, tuší všichni, management ve firmách dokonce ví, že je to obrovský problém. Díky tomu se můžeme daleko víc od začátku soustředit na rozvoj samotného produktu, testovat jej a prodávat už s reálnými zákazníky.

Posuňme se nyní tedy k technické stránce, jak to celé funguje?

Cyril Höschl (CH): Firmám dnes často chybí vhodné nástroje, pomocí kterých by bylo snadné zachytit kontinuálně vazbu mezi všemi týmy a pravidelně se dívat, jak se celá firma vyvíjí. První krok, který uděláme je, že zobrazujeme vývoj komunikace a utilizace času. Jak se mění styl a struktura vzájemné komunikace a nakládání s časem. Toto analyzujeme pravidelně na měsíční bázi a hned tak vidíte rozdíl oproti předchozímu stavu a také to, zda nastaly nějaké náhlé změny, nebo se situace vyvíjí předpovídatelně jako obvykle.