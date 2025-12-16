Lupa.cz  »  S novou vládou končí vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, kopal za jinou stranu

S novou vládou končí vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, kopal za jinou stranu

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jan Kavalírek Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

S příchodem nové vlády končí ve funkci dosavadní náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Jan Kavalírek. Jeho odchod se dal očekávat, Kavalírek byl politickým náměstkem za TOP 09. V minulosti se nebránil tomu, že by ve funkci zůstal, protože dle jeho slov řeší apolitické kroky a agendu, ale rozdělování podobných funkcí má jasná politická pravidla. Andrej Babiš, respektive staronový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (oba ANO) mají představit nového AI zmocněnce.

“Nová politická koalice má svůj tým, a to je naprosto v pořádku. S novým vedením komunikuji, aby bylo předání agendy co nejhladší a aby projekty, které jsme na MPO společně nastartovali, mohly plynule pokračovat. Vše probíhá konstruktivně, za což jsem upřímně rád,” uvedl Kavalírek.

Kavalírek nyní řeší své další působení, v oblasti AI by chtěl zůstat. “Už jednám o tom, jak a z jakého místa mohu být naší AI komunitě dál co nejvíce užitečný,” sdělil.

O Kavalírkovi jsme na Lupě více psali. Za Česko například v Bruselu rozjednal zmírnění regulace nadějného oboru (AI Actu), rozjel přípravu výstavby AI gigafactory na našem území (Havlíček chce udělat revizi), podílel se na napsání zákona o umělé inteligence, pomohl na ministerstvu vybudovat tým pro AI a podobně. Stal se také AI osobností roku.

“Po vzájemných diskusích věřím, že i pro nového ministra a jeho tým bude AI prioritou, stejně jako byla pro nás. Držím jim proto v jejich práci upřímně palce a jsem připraven je v tom maximálně podpořit,” doplnil Kavalírek.

Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde Přečtěte si také:

Hlavně na nikoho nezaklekávat a zbytečně nepokutovat. První český zákon o umělé inteligenci je zde

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Těžba dat versus strojové učení

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Algoritmus místo krejčovského metru: AI přepisuje módní průmysl

Rozhovor: Firmy se s kyberriziky naučily žít

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Zahraniční stravné 2026: Jak ho vypočítat a kolik reálně dostanete?

Od ledna skokově vzrostou invalidní důchody

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Rehabilitace musí začít nejpozději do 40 dnů od vypsání žádanky

Hogwarts Legacy zdarma dočasně v obchodě Epic Store

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

U jmelí či sirek otrava nehrozí, pozor na prskavky a gelové svíčky

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Proč je vánoční reklama na Kofolu tak oblíbená? Protože se v ní krade

Kde nakoupíte potraviny i na Štědrý den a kde zavřou?

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).