 »  Samsung nabídne k nové televizi i přístup do vybraných českých S/VoD a IPTV služeb

Jan Brychta

Aktuálně nabízí tuzemský ekosystém chytrých televizorů Samsung přístup do šesti IPTV aplikací – kromě aktuálně přidané Skylink TV je to Kuki TV, Lepší.TV, Sledování.TV, Moderní.TV a 4Net.TV. Na zprovoznění dalších IPTV a S/VoD služeb Samsung údajně stále pracuje.

Vzhledem k rozšiřující nabídce IPTV, VoD a SVoD knihoven se společnost rozhodla nabídnout všem kupujícím k letošním modelovým řadám i volný přístup do vybraných mediaték. Čím vyšší modelovou řadu si zákazník koupí, tím širší přístup získá.

Kuki na dva měsíce, HBO Go na půl roku

Zákazníci, kteří se rozhodnou pro koupi Ultra HD (4K) televizorů z číselné řady NU71 až NU73, budou moci zdarma využívat služeb IPTV platformy Kuki TV po dobu dvou měsíců.

K televizorům Premium Ultra HD, tedy modelům s označením NU74 až NU8, získají noví majitelé kromě dvouměsíčního přístupu do Kuki TV i možnost sledovat zdarma po dobu dalších tři měsíců i kompletní obsah videoportálu Voyo.cz. Ten provozuje a obsahem zásobuje televizní skupina Nova.

Kdo se rozhodne rozšířit domácnost o nejvyšší letošní modelovou řadu televizorů Samsung využívajících technologii QLED, dostane kromě dvouměsíčního předplatného služeb Kuki a možnosti tříměsíčního přístupu do Voyo.cz i půlroční subskripci do online videotéky HBO Go.

Všechny zmíněné služby jsou podmíněné připojením chytrého televizoru k internetu, některé navíc požadují i garanci minimální rychlosti připojení. Nabídka rozšířených videoslužeb by pro nové zákazníky měla platit do konce letošního roku. Postup pro aktivaci jednotlivých doplňkových služeb najdou zájemci na webu výrobce.