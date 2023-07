SazkaMobil na léto přidává kredit a zlevňuje data

Virtuální operátor SazkaMobil do konce prázdnin nabízí předplacenou SIM kartu s vyšším kreditem, než je její pořizovací cena. V prodejní síti a značkových prodejnách Sazky je možné až do 31. srpna zakoupit SIM kartu za 99 korun s kreditem 150 Kč. Pokud do tří dnů SIM kartu zákazníci aktivují, mohou si užít navíc balíček 10 GB dat za 100 Kč.





Tím ale kombinace nekončí. Oněch 10 GB dat lze získat i za symbolických 10 korun. „Ten, kdo si online koupí SIM kartu za standardní cenu 150 Kč a do tří dnů od doručení ji aktivuje, získá 10 GB dat za 10 Kč,“ popisuje ředitel SazkaMobilu Jan Schmiedhammer. Balíček je k dostání přes e-shop na webu SazkaMobilu, v internetové samoobsluze, prostřednictvím mobilní aplikace, nebo na zákaznické lince.





Virtuál do konce léta nabízí ještě dokupový datový balíček k předplacence. Přes SMS nebo zákaznickou linku je možné po vyčerpání standardního datového balíčku pořídit dokupový balíček 5 GB dat za 60 korun.

„SazkaMobil navíc poskytuje připojení v síti 5G pro všechny bez omezení a příplatků. Po vyčerpání dat navíc připojení nevypínáme, pouze ho zpomalíme,“ dodává Schmiedhammer.