Šéf Google: médiím během tří let zaplatíme miliardu dolarů

Google dnes ústy ředitele mateřské společnosti Alphabet prozradil, že v příštích třech letech dobrovolně zaplatí mediálním společnostem za možnost využívat jejich obsah miliardu dolarů (necelých 23 miliard korun).

Peníze vybraným mediálním společnostem Google poskytne v rámci programu licencovaného zpravodajství. Google zaplatí vybraným vydavatelům za to, aby články za paywallem byly dostupné nejen pro předplatitele. Společnost podepsala dohodu o licencování s vybranými médii v Německu, Brazílii, Argentině, Kanadě, Velké Británii a Austrálii. Dočkat by se měla postupně také Indie, Belgie a Nizozemsko. Například francouzská média, která volala po sdílení inzertních příjmů Google s vydavateli nejhlasitěji, ale v seznamu i na časové ose chybí. Dohoda se také zatím netýká žádného českého mediálního domu, nebo média.

Licenční dohody jsou součástí nového produktu „News Showcase“, kam mohu do programu zařazení vydavatelé sami přidávat obsah, který chtějí více zpropagovat. Obsah bude zobrazován jako „příběhový panel“, do kterého mohou vydavatelé zařazovat vedle samotného článku také časové osy, související články a další prvky umožňující upoutat pozornost. Služba by měla být od dnešního dne dostupná pro německé a brazilské uživatele v rámci Google News otvíraného z operačního systému Android.

Google oznámil plán na tento krok letos v červnu. Do té doby si společnost necelé dvě dekády stála za tím, že dotováním mediálního obsahu by se pokřivil vztah mezi vydavateli a vyhledávačem a zmizela z něj objektivita. Tlaky od vydavatelů se společnost doposud snažila zmírňovat nesystematickými programy na podporu tvorby kvalitnějšího obsahu (naposledy Google News Initiative).

Vydavatelé dlouhodobě tvrdí (týká se hlavně služby Google News), že oni nesou náklady, ale zisky za ně sklízí Google. Jedním z hlavních problémů je, že společnost v rámci platformy Google News dlouhodobě zobrazuje reklamu.