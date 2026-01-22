Senát varuje před zrušením televizních poplatků, obává se o nezávislost médií

Senátoři se ve středu ohradili proti záměru vládní koalice zrušit od roku 2027 poplatky pro Českou televizi a Český rozhlas.
Horní komora parlamentu přijala usnesení, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad plány na převedení financování těchto institucí přímo pod státní rozpočet. Většina přítomných senátorů se shodla na tom, že takový krok by vystavil média veřejné služby riziku politické zvůle a ohrozil jejich nezávislost.
Impulsem pro mimořádné zařazení tohoto bodu byla aktuální informace předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), podle níž se koaliční rada shodla na úplném zrušení poplatků.
Senát ve schváleném dokumentu upozorňuje, že v době informačních válek, vedených zejména Ruskou federací, jsou média veřejné služby klíčovým pilířem bezpečnosti státu. Senátoři proto vyzvali vládu, aby od „destrukce systému, který spolehlivě funguje více než 30 let,“ upustila a respektovala platnou evropskou legislativu vyžadující pro média předvídatelné a udržitelné zdroje.
Hlavní iniciátor usnesení, senátor David Smoljak (klub STAN), během rozpravy zdůraznil, že financování skrze poplatky je osvědčeným modelem, který zajišťuje stabilitu a nezávislost na momentální politické garnituře. Podle Smoljaka nedává smysl bourat fungující systém v době bezpečnostních hrozeb.
Na jeho slova navázala senátorka Hana Kordová Marvanová (klub ODS a TOP 09), která varovala před přímou závislostí na státní kase. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jestli bude převedeno financování médií veřejné služby pod rozhodování vlády, která předkládá rozpočet, tak logicky ta vláda bude schvalovat takovou částku podle toho, jak se jí to vysílání bude líbit,“ uvedla Marvanová.
Proti přijetí kritického usnesení se naopak postavili zástupci senátorského klubu ANO a někteří nezařazení senátoři, kteří vládní záměr hájili jako snahu o ulehčení finanční zátěže občanům a firmám.
Senátorka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) předložila protinávrh, který měl vyjádřit podporu vládnímu programovému prohlášení a zrušení poplatků. Argumentovala tím, že nezávislost médií lze zajistit i při financování ze státního rozpočtu, podobně jako je tomu u policie či soudů, a poukázala na transparentní kontrolu hospodaření prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu. Její kolega z klubu Martin Bednář označil současný systém poplatků, které platí i podnikatelé za zaměstnance s mobilními telefony, za absurdní situaci.
Senátorka Daniela Kovářová (nezávislá) označila usnesení mediální komise za ideologické a manipulující. Upozornila na to, že financování ze státního rozpočtu je v Evropské unii sílícím trendem, který zavedly země jako Francie, Nizozemsko či pobaltské státy, aniž by to vedlo k pádu demokracie. „Neplašme tolik. Jde prostě jenom o jiný způsob financování. Podobně jako je u nás financovaný třeba Ústavní soud nebo Nejvyšší kontrolní úřad. Anebo mimochodem i náš Senát,“ konstatovala Kovářová.
Při závěrečném hlasování však argumenty zastánců vládního postupu neuspěly. Protinávrh senátorky Mračkové Vildumetzové podpořilo pouze 12 senátorů a nebyl přijat. Naopak pro původní usnesení Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky, které varuje před podřízením médií státnímu rozpočtu, zvedlo ruku 33 z 55 přítomných zákonodárců.