Seznam.cz chce změnit Email.cz, poslat Lide.cz do ciziny či zastřešit placený obsah jiných vydavatelů

Tržby 6,48 miliardy kč a zisk před zdaněním (EBIT) 1,329 miliardy Kč. To jsou hospodářské výsledky, které Seznam.cz vykázal za rok 2025. Meziročně tržby vzrostly o 3,8 % a zisk klesl o 11,21 %. Firma to vysvětluje investicemi do infrastruktury a umělé inteligence.
Seznam si pochvaluje mezinárodní expanzi své mapové služby. Mapy.com podle firmy přidaly více než milion nových uživatelů a podíl zahraničních uživatelů dosáhl 30 %. Předplatné Mapy.com Premium si podle Seznamu koupily řádově stovky tisíc uživatelů. V letošním roce má přibýt možnost hromadného rodinného předplatného pro více členů domácnosti.
Do ciziny má zamířit také další služba Seznamu, obnovený komunitní server Lide.cz, který firma znovu spustila loni na podzim a proměnila jej ve vlastní sociální síť. Seznam aktuálně vyjednává s vydavateli na Slovensku, v Německu a Polsku, kde plánuje ještě do konce roku spustit pilotní projekt. Pro mezinárodní expanzi má zajištěnou doménu Lide.eu a sociální platforma by měla nejdříve fungovat u jednotlivých publisherů. Pokud uspěje, plánuje ji firma spustit i jako zastřešující samostatnou službu.
Rozšířit se mají i experimenty Seznamu s placeným obsahem. Nedávno zahájené testování paywallu u některých textů na zdravotnické rubrice serveru Seznam Zprávy podle firmy přináší desítky až stovky nových předplatitelů za den. Je možné, že se placený obsah objeví i na jiných obsahových službách Seznamu, připouští vedení firmy.
Změna čeká i videoserver Stream.cz, který se má vrátit ke své původní funkci: videa na něj budou moci znovu nahrávat i uživatelé. Pro připomínku: Stream vznikl v roce 2006 jako „české YouTube“. Poté, co službu plně ovládl Seznam, přestal v roce 2013 uživatelský obsah podporovat a publikoval jen původní obsah Seznamu.
Teď se tedy firma vrací k původnímu konceptu. Kromě redesignu čeká Stream otevření externím tvůrcům, kteří budou moci za svou tvorbu požadovat předplatné. Svůj obsah budou kromě Stremu moci zobrazovat také na podcastové službě Seznamu a na blogovém serveru Medium.cz. Ten loni podle firmy vyplatil tvůrcům obsahu podíl ze zobrazené reklamy ve výši necelých 43 milionů Kč.
Seznam navíc koketuje s myšlenkou zavedení společného předplatného pro placený obsah více tuzemských vydavatelů. Články zapojených partnerů by se měly zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a výnosy z předplatného by se pak měly mezi vydavatele dělit na základě několika kritérií: patřit by mezi ně mohla třeba popularita obsahu nebo místo, kde si uživatel předplatné pořídil. Podle člena představenstva Seznamu Matěje Huška firma o nabídce momentálně jedná s některými vydavateli a o jejím případném spuštění rozhodne až podle zájmu trhu.
Seznam loni investoval řádově stovky milionů korun do infrastruktury pro vývoj a provoz vlastního velkého jazykového modelu SeLLMa. Ten se má v letošním roce zapojit do více služeb.
Například na Zbozi.cz má AI brzy pomáhat s dokončením nákupu a vyplněním všech náležitostí v nákupním košíku. Seznam tady plánuje využít AI nástroje, které e-shopům nabízí platforma Shopify. V reklamním systému Sklik už pomáhá s vytvářením kampaní. A ve vyhledávání chce Seznam více pracovat s AI sumarizacemi odpovědí nebo se svým AI chatbotem Seznam Asistent, který aktuálně vypustil do veřejného betatestování.
Proměna čeká v letošním roce také webmailovou službu Email.cz. Ta projde redesignem a měla by získat i některé nové funkce, včetně vylepšeného vyhledávání, lepšího třídění zpráv či možného propojení s AI asistentem.