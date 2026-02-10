Lupa.cz  »  Seznam ověřil v diskuzích 45 tisíc tvrzení, nejčastější dezinformace se týkají války na Ukrajině

Seznam ověřil v diskuzích 45 tisíc tvrzení, nejčastější dezinformace se týkají války na Ukrajině

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Seznam.cz Autor: Seznam.cz

Největší česká internetová společnost Seznam.cz ověřila prostřednictvím svých kontrolních mechanismů už více než 45 tisíc faktických tvrzení, která se objevují v diskuzích pod články. Aktuální statistiku zveřejnila na firemním blogu.

Seznam vychází ze své databáze fact-checků, která slouží jako veřejný archiv pro novináře i veřejnost. Z analýzy dlouhodobě vyplývá, že nejčastěji ověřované nepravdy a manipulace souvisejí s mezinárodním děním, přičemž dominantním tématem zůstává válka na Ukrajině.

V diskuzích na platformách Seznamu přibude denně až sto tisíc komentářů. V tomto objemu se moderátoři nejčastěji setkávají s opakujícími se narativy, které zbavují Rusko odpovědnosti za probíhající konflikt nebo vykreslují ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako loutku cizích mocností. 

Podle Petera Jančárika, vedoucího moderace obsahu v Seznam.cz, se však dezinformace netýkají pouze aktuálního dění. S válkou na Ukrajině souvisí také časté mýty týkající se okupace Československa v roce 1968. Mezi další dezinformace, které se v diskuzích pod články objevují, patří například tvrzení o prospěšnosti fyzických trestů u dětí.

Stejná tvrzení se opakují v čase, často jen v mírně obměněné podobě. Odborníci upozorňují, že právě cyklické opakování stejných motivů je pro dezinformační scénu typické, čímž dochází k upevňování těchto postojů v části veřejné debaty.

Společnost zdůrazňuje rozdíl mezi moderací názorů a ověřováním faktů. Smyslem fact-checkingu není cenzura politických postojů, ale ověřování konkrétních výroků, které lze konfrontovat s dostupnými daty a zdroji.

Seznam.cz podotýká, že jako technologická společnost není a ani nemůže být arbitrem pravdy či hodnotitelem názorové, politické nebo hodnotové orientace jednotlivých médií a autorů. Usiluje však o vytvoření bezpečného prostředí pro online debatu, kde se nebudou vyskytovat urážky, výzvy k násilí nebo podněcování k rasové či náboženské nenávisti.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Počet OSVČ opět vzrostl, na vedlejšák podniká nejvíce lidí v historii

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Financování ČT a rozhlasu bude ve slovenském stylu

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Daně 2026: Návrat k bezlimitnímu osvobození příjmů a nové odpočty

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Microsoft má za sebou úspěšný kvartál, investoři jsou ale nervózní

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).