Skylink a FreeSat do prosince volně vysílají tři stanice

Filip Rožánek
Dnes
Televize - divák Autor: Depositphotos

Klienti Skylinku a FreeSatu budou mít od 4. listopadu do 2. prosince volný přístup ke stanicím FilmBox Premium, Spektrum a Sport1. U Skylinku se nabídka týká všech zákazníků, v případě FreeSatu je určena zákazníkům, kteří přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E.

Stanice FilmBox Premium uvede na konci listopadu premiéru thrilleru V pasti, ve kterém hrají Bill Skarsgård a Anthony Hopkins. Snímek pojednává o pouličním zloději Eddiem, který se vloupá do luxusního SUV, jež se ukáže být technologicky vyspělou pastí. 

Stanice Spektrum nabídne sérii Zakázané zóny, která se zaměřuje na místa v České republice a na Slovensku nepřístupná veřejnosti. Deset dílů představí dvacet lokalit a sérií provázejí Jan Révai za českou stranu a Števo Martinovič za slovenskou.

V programové nabídce stanice Sport1 se objeví dva zajímavé fotbalové zápasy. Dne 6. listopadu ve 20:45 je na programu utkání Viktorie Plzeň proti Fenerbahçe. V pondělí 17. listopadu v 19:45 bude pokračovat kvalifikace na MS 2026 zápasem Slovenska proti Německu.

Všechny tři stanice jsou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci obou platforem v ceně svého balíčku.

Technické parametry pro naladění programu

Program: FilmBox Premium Spektrum Sport1
Pozice ve FastScanu: 31 80 106
Satelit: Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet: 12 109 MHz 12 090 MHz 12 012 MHz
Polarizace: horizontální vertikální vertikální
FEC: ¾ ¾ ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot: ON ON ON
Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

