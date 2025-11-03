Skylink a FreeSat do prosince volně vysílají tři stanice

Klienti Skylinku a FreeSatu budou mít od 4. listopadu do 2. prosince volný přístup ke stanicím FilmBox Premium, Spektrum a Sport1. U Skylinku se nabídka týká všech zákazníků, v případě FreeSatu je určena zákazníkům, kteří přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E.
Stanice FilmBox Premium uvede na konci listopadu premiéru thrilleru V pasti, ve kterém hrají Bill Skarsgård a Anthony Hopkins. Snímek pojednává o pouličním zloději Eddiem, který se vloupá do luxusního SUV, jež se ukáže být technologicky vyspělou pastí.
Stanice Spektrum nabídne sérii Zakázané zóny, která se zaměřuje na místa v České republice a na Slovensku nepřístupná veřejnosti. Deset dílů představí dvacet lokalit a sérií provázejí Jan Révai za českou stranu a Števo Martinovič za slovenskou.
V programové nabídce stanice Sport1 se objeví dva zajímavé fotbalové zápasy. Dne 6. listopadu ve 20:45 je na programu utkání Viktorie Plzeň proti Fenerbahçe. V pondělí 17. listopadu v 19:45 bude pokračovat kvalifikace na MS 2026 zápasem Slovenska proti Německu.
Všechny tři stanice jsou dostupné také v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci obou platforem v ceně svého balíčku.
Technické parametry pro naladění programu
|Program:
|FilmBox Premium
|Spektrum
|Sport1
|Pozice ve FastScanu:
|31
|80
|106
|Satelit:
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet:
|12 109 MHz
|12 090 MHz
|12 012 MHz
|Polarizace:
|horizontální
|vertikální
|vertikální
|FEC:
|¾
|¾
|¾
|Symbolová rychlost:
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma:
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot:
|ON
|ON
|ON