Sledovanost: Sedmá řada Tváře na Nově i Zlatá maska na Primě mají statisíce diváků

O prvním zářijovém víkendu nasadily komerční stanice premiérové díly velkolepých show. Nova v sobotu nabídla už sedmou řadu estrády Tvoje tvář má známý hlas. Prima v neděli poprvé představila obdobnou show Zlatá maska, kterou koprodukuje se slovenskou stanicí Joj.

Sobotní premiéra Tváře oslovila celkem 687 tisíc diváků starších 15 let. V cílové skupině Novy, tedy mezi diváky od 15 do 54 let, měla podíl na sledovanosti 27,17 %. Pokud by se započítaly i děti od 4 let, vidělo Tvář 777 tisíc diváků.



Autor: TV Nova Účinkující sedmé řady Tvoje tvář má známý hlas

Tvář se v sobotní sledovanosti večerních pořadů umístila na druhé příčce. S velkým náskokem ji porazila televizní premiéra filmu Ženy v běhu na TV Prima (celkem 1 334 000 diváků starších 15 let, u mladších diváků 15–54 let podíl 42 %).

Zlatá maska na TV Prima v neděli oslovila celkem 780 tisíc diváků starších 15 let, v této skupině šlo o druhý nejsledovanější pořad večera po detektivce Případ pro malíře na ČT1.

Zdroj dat: Tiskové zprávy TV Nova, TV Prima/peoplemetrové měření ATO-Nielsen Admosphere, živě + TS0–3, ke dni 7. září 2020.