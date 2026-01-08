Sledovanost Televize Seznam loni znovu rostla, předbíhá TV Barrandov

Celoplošná TV Seznam zaznamenala v závěru roku 2025 nárůst diváckého zájmu, když v prosinci meziročně zvýšila svůj podíl na trhu o téměř 21 %. Podle aktuálních dat dosáhla v posledním měsíci loňského roku v cílové skupině 18–69 let tržního podílu 2,78 %.
Výsledky sledovanosti výrazně ovlivnila sváteční programová nabídka, díky které stanice během Vánoc předstihla část konkurence a obsadila čtvrtou příčku mezi českými televizními kanály. Stanici se vyplatila dlouhodobá programová strategie, kdy pořizuje práva na tradiční českou kinematografii a archivní seriály.
Ve dnech 23. a 24. prosince dosáhla televize v širší cílové skupině diváků starších čtyř let zásahu 2,7 milionu lidí. Nejsledovanějším titulem se stala pohádka Tři oříšky pro Popelku, kterou stanice odvysílala den před Štědrým dnem. Tento snímek si připsal podíl na sledovanosti ve výši 16,54 %. Společně s následnými reprízami během vánočních svátků film zhlédlo v cílové skupině 4+ celkem 1,76 milionu diváků. Celkový podíl stanice se v období od 22. do 26. prosince pohyboval okolo pěti procent.
Z pohledu celoroční výkonnosti se Televize Seznam zařadila mezi pět kanálů s nejvyšším meziročním nárůstem podílu na trhu v obecné divácké skupině 4+. Průměrný roční share zde stoupl na 2,02 %, což představuje meziroční navýšení o 24 %.
V obecné kategorii diváků starších 15 let byla průměrná celodenní sledovanost TV Seznam 2,05 %. V této kategorii tedy jen těsně zůstala v závěsu za celou skupinou TV Barrandov, která se třemi kanály dosáhla na průměrný podíl 2,06 %. V hlavním večerním čase ovšem konkurenci předběhla, když vykazovala průměrnou sledovanost 2,03 %, zatímco TV Barrandov oslovovala v průměru 1,64 % diváků.
Ještě výraznější je odstup TV Seznam v mladší cílové skupině 15–54 let. Zatímco tuto stanici si vybírala v hlavním vysílacím čase 2 % diváků, TV Barrandov nedosáhla ani na jedno procento (0,89 %). V obchodní cílové skupině 18–69 let činil celoroční průměrný podíl TV Seznam 2,16 %, u TV Barrandov to bylo jen 1,48 %, ukazují data z elektronického měření agentury Nielsen pro Asociaci televizních organizací.
Také v roce 2026 plánuje TV Seznam udržet diváckou přízeň kombinací osvědčených českých seriálů a zahraničních akvizic. Od České televize koupila seriály Sanitka 2, Nemocnice na kraji města – nové osudy nebo kriminální série Ach ty vraždy a Kriminálka Staré Město. Českou filmovou tvorbu zastoupí tituly jako Černí baroni či Obecná škola. Zahraniční produkci v programové nabídce doplní detektivní seriál Kojak a klasické francouzské či italské komedie.