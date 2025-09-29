Lupa.cz  »  Sport1 bude dočasně přístupný všem klientům Skylinku

Sport1 bude dočasně přístupný všem klientům Skylinku

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fotbal, ilustrační foto Autor: Jannes Glas, Unsplash, podle licence: Public domain

Diváci satelitních služeb Skylink a FreeSat budou mít od 30. září až do 4. listopadu volně dostupné stanice Sport1 HD a Viasat Explore. Sportovní program je k dispozici také v internetové televizi Skylink Live TV, z programu Viasat Explore jsou v ní pouze vybrané pořady.

Obě stanice jsou v uvedeném období přístupné všem zákazníkům bez rozdílu. Zákazníci satelitní služby FreeSat mohou časově omezené volné vysílání sledovat v případě, že přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E.

Sportovní kanál Sport1 HD by mohl být zajímavý především pro fanoušky evropského fotbalu. Ve čtvrtek 2. října se Viktoria Plzeň od 18:45 na domácím stadionu pokusí v rámci druhého kola Evropské ligy zdolat švédské Malmö. Předzápasové studio začne v 18:00. Ve 21:00 vstoupí do nové sezóny Konferenční ligy také Sigma Olomouc těžkým duelem s italskou Fiorentinou. Předzápasové studio začne ve 20:45.

Viasat Explore představí rodinu Daveyových, která žije na jednom z nejodlehlejších a nejkouzelnějších míst na světě. Každý den její členové snášejí nebezpečné a nepředvídatelné povětrnostní podmínky a bojují s vražednými žraloky, krokodýly a konkurenčními kapitány. Dokumentární série Cape Carnage – rybolov u mysu Hrůzy bude k vidění od 13. října.

Technické parametry

Program: Sport1 Viasat Explore
Pozice ve FastScanu: 106 73
Satelit: Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet: 12 012 MHz 12 012 MHz
Polarizace: vertikální vertikální
FEC: ¾ ¾
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot: ON ON
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Jak funguje obnovitelná nafta?

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě?

Co strany před volbami slibují v digitální oblasti?

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

OpenAI buduje gigantická datová centra za stovky miliard

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Spolu: paušální daň zavedeme i pro menší firmy

Jak Prima digitálně podporují Zrádce

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).