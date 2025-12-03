Sportovní kanál České televize má nový web a mobilní aplikaci

Česká televize spustila novou podobu webu a aplikací svého sportovního kanálu. V blízké budoucnosti by se změny měly promítnout i do hybridního vysílání HbbTV.
Uživatelé nově naleznou na webu i v aplikaci kompletní nabídku videobsahu, která zahrnuje nejen standardní televizní vysílání stanice ČT sport, ale také přenosy z jiných kanálů České televize a internetové streamy platformy ČT sport Plus. Právě online platforma ČT sport Plus je klíčová pro diváky, jejichž oblíbené disciplíny se z kapacitních důvodů nevejdou do lineárního televizního vysílání.
Kromě samotných přenosů nabízí systém také doplňkový obsah ve formě sestřihů, rozhovorů a zpravodajských textů.
Televize chce získat zpětnou vazbu a vychytat případné nedostatky v ostrém provozu ještě před startem zimních olympijských her. Změna je zároveň prezentována jako předčasný dárek k dvacátému výročí fungování sportovního kanálu (začal vysílat 10. února 2006).
Z technologického hlediska projekt navazuje na nedávnou obměnu redakčního systému zpravodajské ČT24. Sjednocený digitální ekosystém má redakcím umožnit efektivnější práci a divákům přinést stabilnější prostředí.
Nová mobilní aplikace přináší i několik uživatelských vylepšení. Uživatelé si mohou aktivovat notifikace na konkrétní přenosy, přizpůsobit si menu podle preferovaných sportů nebo využít tmavý režim. Přímo na plochu mobilních zařízení si mohou dát widgety s přímými přenosy či články.
Web je už v provozu, aktualizace mobilních aplikací pro systémy Android a iOS proběhnou u většiny stávajících uživatelů automaticky v nejbližších dnech.