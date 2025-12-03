Lupa.cz  »  Sportovní kanál České televize má nový web a mobilní aplikaci

Sportovní kanál České televize má nový web a mobilní aplikaci

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Digitální platformy ČT sport Autor: Česká televize
Digitální platformy ČT sport

Česká televize spustila novou podobu webu a aplikací svého sportovního kanálu. V blízké budoucnosti by se změny měly promítnout i do hybridního vysílání HbbTV.

Uživatelé nově naleznou na webu i v aplikaci kompletní nabídku videobsahu, která zahrnuje nejen standardní televizní vysílání stanice ČT sport, ale také přenosy z jiných kanálů České televize a internetové streamy platformy ČT sport Plus. Právě online platforma ČT sport Plus je klíčová pro diváky, jejichž oblíbené disciplíny se z kapacitních důvodů nevejdou do lineárního televizního vysílání. 

Kromě samotných přenosů nabízí systém také doplňkový obsah ve formě sestřihů, rozhovorů a zpravodajských textů.

Televize chce získat zpětnou vazbu a vychytat případné nedostatky v ostrém provozu ještě před startem zimních olympijských her. Změna je zároveň prezentována jako předčasný dárek k dvacátému výročí fungování sportovního kanálu (začal vysílat 10. února 2006). 

Z technologického hlediska projekt navazuje na nedávnou obměnu redakčního systému zpravodajské ČT24. Sjednocený digitální ekosystém má redakcím umožnit efektivnější práci a divákům přinést stabilnější prostředí.

Nová mobilní aplikace přináší i několik uživatelských vylepšení. Uživatelé si mohou aktivovat notifikace na konkrétní přenosy, přizpůsobit si menu podle preferovaných sportů nebo využít tmavý režim. Přímo na plochu mobilních zařízení si mohou dát widgety s přímými přenosy či články. 

Web je už v provozu, aktualizace mobilních aplikací pro systémy Android a iOS proběhnou u většiny stávajících uživatelů automaticky v nejbližších dnech.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Martin Komora (Vivantis): Bojem o cenu online nevyhrajeme

Nejdelší projekt českého e-Governmentu chce další odklad

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Jak to bude vypadat, až nás budou chránit roboti?

Budoucnost bez tradičních hesel je zase blíž, alespoň ve Windows

Jak funguje platforma IBM Power11?

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit

V ČR vznikají čtyři velká datacentra pro AI

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Datové schránky se budou stěhovat a projdou redesignem

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Chytré bio-nálepky změří infekci, hormony i markery rakoviny

Dva nové léky na Alzheimera, mají však dost vedlejších účinků

Samořídicí vozítka začala doručovat jídlo v pražském Karlíně

Padělky za 24 korun a nulová obrana. Temu ničí český byznys

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Europoslanci doporučují zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).