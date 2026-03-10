Startupový trh v Česku zažívá odliv investorů, třetina hodlá letos peníze přiškrtit

V Česku klesá ochota investorů přilévat peníze do startupových projektů. Třetina z nich (33 %) plánuje letos omezit nebo zcela přerušit investování do startupů. Klesá i příchod nových investorů do startupového ekosystému. Za poslední dva roky se snížil z 35 % na 14 %, nejvíc je propad znát u takzvaných andělských investorů, kteří bývají podporovateli úplných začátků projektů. Data vycházejí z průzkumu Depo Ventures ve spolupráci s Českou startupovou asociací a partnery.
Hlavním problémem má být dynamika celého ekosystému. „Respondenti uvedli některé bariéry, kterými jsou nedostatek kvalitních startupů a slabá likvidita a nízký počet exitů. Což znamená, že současní investoři aktuálně čekají na zhodnocení svého kapitálu a nechtějí vkládat ten další,“ popisuje Eliška Vámošová, autorka průzkumu a marketingová ředitelka Depo Ventures. Popisuje, že pomalejší exity (prodeje) startupů znamenají, že jsou peníze vázané ve starších investicích a chybí takzvané rozvolnění. „Nových investorů přibývá mnohem méně, než by bylo pro další rozvoj trhu potřeba,“ dodává Vámošová.
Nejatraktivnější technologií pro investory zůstává podle průzkumu umělá inteligence (83 %), datová analytika a takzvaná big data, zatímco blockchain po vrcholu zájmu v roce 2021 meziročně trvale oslabuje (ze 48 % na letošních 25 %). Mění se i geografické rozložení českých investic. Dříve cílila čistě na tuzemský trh více než čtvrtina investorů, nyní je to 12,5 %. Na region střední a východní Evropy se nyní zaměřuje 43 % investorů. K hlavním tahounům se nově řadí obranné technologie a technologie dvojího užití, které zajímají 39 % investorů. Stoupá zájem i o deeptech a hard-tech projekty, například se zaměřením na vesmír (27 %). Silnou pozici si dále drží oblast SaaS (Software as a Service), na který se zaměřuje 52 % investorů.
„V Česku stále nemáme obří exit – takový, který by vydělal spoustě firem spoustu peněz,“ uvádí Petr Šíma, generální partner Depo Ventures a člen Správní rady České startupové asociace. To by mělo vyvolat takzvaný Skype efekt, který dále rozšiřuje peníze ekosystémem.
Výsledky průzkumu ze svého pohledu potvrzuje i Kateřina Novotná z Deloitte Fast 50. „České projekty dříve v rámci střední Evropy válcovaly svou konkurenci. Nezajímavé projekty tady dále máme, ale vidíme snížení tempa dynamiky. Například letos vyhrála opět firma z Česka, s tempem zhruba šest tisíc procent. Pro srovnání, před pěti lety vítězná společnost rostla tempem 40 tisíc procent,“ uvádí lýdryně programu. „Výsadní postavení České republiky, které tu bylo mnoho let, je v ohrožení, a možná bych si i vsadila na to, že příští rok nás už Polsko převálcuje,“ komentuje.
Oživit ekosystém se snaží mimo jiné Martin Jiránek coby zmocněnec pro startupy. Podle něj se mají brzy diskutovat možnosti pobídek pro investory „Věřím, že by mohly být vyřešeny v tomto roce tak, aby se to mohlo od příštího roku rozjet,“ říká Jiránek.