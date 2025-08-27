Stát pošle další dotace tvůrcům videoher. Startuje Pražský herní akcelerátor

Startuje Pražský herní akcelerátor, první ročník pokusu, zda má hlavní město podporovat začínající tvůrce videoher. Jde o další zapojení státu do tohoto oboru. Část herní scény si před časem vymohla veřejnou finanční podporu z nového Státního fondu audiovize, podobně jako filmy. Teď se s financováním her přidává Praha, která i díky evropským dotacím do prvního ročníku akcelerátoru pošle dva miliony korun.
Praha konkrétně do aktivity vloží 15 procent částky ze svého rozpočtu a zbytek jde z fondů Evropské unie, tedy přerozdělených peněz členských států. Dva miliony se po 200 tisících rozdělí mezi deset studentských týmů.
Tyto tými si projdou programem podobným, jako už roky nabízí startupové akcelerátory. “V rámci dvanácti týdnů čeká na mladé tvůrce komplexní program vedený českými i zahraničními experty. Účastníci se zdokonalí v technických oblastech, jako jsou design, grafika či programování, ale i marketingu, přípravě byznys plánu a prezentačních schopnostech. Program zahrnuje také rozvoj takzvaných měkkých dovedností, týmové spolupráce a poradenství v právní oblasti, a to včetně ochrany duševního vlastnictví,” uvedl pražský magistrát. K dispozici jsou rovněž kanceláře v centru Prahy na tři měsíce zdarma.
Mezi lektory akcelerátoru budou Jindřich Skeldal (Brány Skeldalu), Vladimír Geršl (CyberSail Consulting), Martin Boháč (Allodium), Jaroslav Wágner (SleepTeam, Polda, Bulánci), Jakub Guman (Warhorse Studios, Kingdom Come: Deliverance) či dánský nezávislý vývojář Hjalte Tagmose. Právní podporu poskytne Jaroslav Menčík (Mavericks).
Pražský herní akcelerátor je realizovaný skrze Pražský inovační institut, který založilo hlavní město jakožto organizaci pro podporu podnikání, výzkumu a vzdělávání. Na akcelerátoru se podílí také pražský magistrát, ministerstvo školství Asociace českých herních vývojářů.
“V této podobě, jakou má pražský akcelerátor, u nás dosud nic podobného nevzniklo. Podobné programy dlouhodobě fungují v zahraničí a mají pro celý sektor zásadní význam,” uvedl Pavel Barák, předseda asociace.
Pražský magistrát si po skončení prvního ročníku aktivitu vyhodnotí a následně rozhodne, zda se v ní bude pokračovat.
Akcelerátoru se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých škol. Aktuální týmy vybrala porota. Výsledky budou prezentovány na akci Demo Day v listopadu. Účastníci programu jsou konkrétně tito:
- Shuffle House (ČVUT FEL) – Recollect: logická Puzzle Adventura se silným příběhem na téma amnézie
- MAW (FAMU) – MAW: detektivní adventura o vlčím detektivovi v totalitním prostředí
- Third Axis Game (ČVUT FEL) – W.A.R.D.: inovativní sci-fi tower defense hra
- TAI (ČVUT FEL) – Arcane Isle Survival: survival RPG s procedurálně generovanými světy
- Banana Games (ČVUT FEL) – Sweep To The Past: sci-fi platformer o uklízeči s cestováním časem
- Matte Gamers (UK) – Firm Master: edukativní hra o řízení firemních lidských zdrojů
- DARK7 Studio (Scholastika) – W.R.A.I.T.H.: hororová FPS inspirovaná folklórními legendami
- Phytocoenology (FAMU) – Phytocoenology: strategická hra o rozvoji ekosystému
- Frist Studios (SŠ Smíchovská) – Accelerus 2: logická FPS s manipulací rychlosti objektů
- Head Heist (VŠE/ČVUT FEL) – Head Heist: akční hra odehrávající se v myslích lidí